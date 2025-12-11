Impresionante remolino en Carcarañá: el fenómeno que alarmó a todos

Un susto que llegó desde el cielo

Un fenómeno meteorológico impactante sorprendió a los habitantes de Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, encendiendo las alarmas en toda la región. Durante la jornada, mientras regía una alerta amarilla por tormentas, un imponente remolino de viento se formó en el barrio Altos del Carcarañá, una zona residencial alejada del casco urbano. Las imágenes captadas por los vecinos mostraron una enorme columna de aire y tierra que, por su apariencia amenazante, fue confundida inmediatamente con un tornado.

El impacto en la localidad

El evento ocurrió pasado el mediodía, momento en que el cielo se oscureció repentinamente dando paso a una tormenta que incluyó caída de granizo. La fuerza del viento fue tal que logró desprender árboles de raíz y generó voladuras de objetos contundentes en cuestión de segundos. En la localidad vecina de Cañada de Gómez también se reportaron incidentes similares, incluyendo la voladura de techos. Como consecuencia directa del temporal, gran parte de la ciudad sufrió un corte en el suministro de energía eléctrica, aumentando la preocupación de los residentes que compartieron videos del suceso en redes sociales.

La explicación oficial: un gustnado

A pesar de la similitud visual y el temor que provocó entre los testigos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) salió rápidamente a aclarar la situación. A través de sus canales oficiales, el organismo explicó que lo ocurrido en Carcarañá no fue técnicamente un tornado, sino un "gustnado".

El SMN detalló: "Estamos ante un gustnado, un fenómeno que la gente suele llamar mini-tornado o, de forma más técnica, ráfaga tornádica. Su nombre viene de la unión de gust (ráfaga) y tornado". Esta aclaración resulta fundamental para comprender la naturaleza del evento y evaluar sus riesgos reales frente a futuros temporales en la Pampa Húmeda.

Diferencias clave con un tornado

Para evitar confusiones, los expertos indicaron que la clave para distinguir ambos fenómenos radica en su origen. A diferencia del tornado, que se conecta directamente a la base de la nube con rotación, el gustnado nace y se mantiene cerca del suelo. Este se forma específicamente en el límite de avance del aire frío de la tormenta, situándose justo por delante de la línea de lluvia y las ráfagas intensas.

Aunque no poseen el poder devastador de un tornado clásico, estas estructuras turbulentas no deben subestimarse. Tienen la capacidad de levantar polvo, escombros y causar daños menores, como los observados con la caída de árboles en la zona afectada.

Contexto climático y precauciones

El incidente se dio en el marco de una inestabilidad climática que afectó a Rosario y sus alrededores, con pronósticos de ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua. Las autoridades locales, incluyendo Protección Civil, recordaron la importancia de extremar precauciones durante estas alertas, recomendando no dejar vehículos bajo árboles y evitar el contacto con postes de luz o cables caídos en la vía pública para prevenir accidentes.