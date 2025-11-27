Crisis en Sastre: fábrica de generadores despide a 35 obreros

San Genaro: Alerta naranja. Fuerte vendaval voló techo de una casa
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
La firma DBT SA-Cramaco desvinculó personal por la caída de demanda y costos. Gremios solicitan la intervención urgente del Ministerio de Trabajo.Regionales27 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
La ciudad de Sastre se encuentra conmocionada tras confirmarse el despido de 35 trabajadores de la empresa DBT SA-Cramaco este martes al mediodía. La planta, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos y asociada a la multinacional Himoinsa, decidió finalizar los contratos laborales en un contexto de incertidumbre económica que golpea al sector industrial de la provincia de Santa Fe.
Según informaron fuentes gremiales, la drástica medida responde a una marcada retracción en la demanda del mercado interno y al incremento en los costos de producción. La empresa enfrenta dificultades para adquirir insumos importados clave, como cobre y componentes electrónicos, lo que encarece el producto final. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a la manufactura local. Se presume que, a futuro, los alternadores podrían ser importados directamente desde China.
El efecto de las desvinculaciones preocupa profundamente a la comunidad de 6.000 habitantes, donde la industria es un motor económico vital. Desde el municipio y los sindicatos han solicitado la intervención de la cartera laboral provincial para abrir instancias de conciliación. "No queremos subsidios temporales, queremos trabajar y que la fábrica siga produciendo", manifestaron los empleados tras una asamblea en las puertas de la fábrica.
La situación no es nueva para la firma. En septiembre de 2024, DBT SA ya había despedido a 16 operarios, algunos con más de 20 años de antigüedad, alegando un desplome en las ventas. Este nuevo ajuste profundiza la crisis en el sector electroindustrial de la región.
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
Tormenta intensa desde las 23:00. Ráfagas máximas a medianoche desde el Sur, bajando y rotando al Suroeste
El caso de seis mujeres en San Jerónimo Sud que sufrieron la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial y piden legislar contra el abuso digital. Habla una de ellas.
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional supervisa obras de mantenimiento en la Ruta Nacional 178, desde el límite con Buenos Aires hasta Las Rosas, priorizando seguridad vial y transitabilidad.
El partido del Presidente Javier Milei, cuya lista encabezaba Agustín Pellegrini en Santa Fe , obtuvo la mayoría de los sufragios, superando a Provincias Unidas y Fuerza Patria en el escrutinio provisorio.
Votando el 65 % del electorado en nuestra ciudad el podio fue ocupado por el espacio político del Presidente Milei, seguidos de Fuerza Patria y en tercer lugar Provincias Unidas.
La obra en el tramo Montes de Oca - Tortugas es calificada de "histórica" por el senador Verdecchia, impulsando el gas natural y el desarrollo industrial.
El deportista de Club A. Almafuerte (Las Rosas) tuvo muy buen desempeño en Natal. Clasificó al Mundial de Eslovenia 2026 tras su gran actuación con la delegación argentina de karate.
Incluidas en el proyecto de Ley Tributaria, la propuesta incorpora descuentos para contribuyentes cumplidores, topes de actualización para que no haya incrementos encima de la inflación y medidas de impulso productivo para la industria, el agro, el comercio y los servicios en toda la provincia._
Por Marianela De Emilio - En medio de una cosecha de trigo convulsionada y liquidaciones de soja y maíz que dan lugar a la nueva siembra, giramos el foco al valor agregado. Fundamentos de rentabilidad y reglas claras para el análisis un escalón más que en los quintales por hectárea.
La atleta de Las Rosas recorrió 120 km en modalidad de autosuficiencia. Obtuvo el primer puesto en su categoría y el segundo en la general femenina.