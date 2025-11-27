Crisis en Sastre: fábrica de generadores despide a 35 obreros

Contexto de incertidumbre

La ciudad de Sastre se encuentra conmocionada tras confirmarse el despido de 35 trabajadores de la empresa DBT SA-Cramaco este martes al mediodía. La planta, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos y asociada a la multinacional Himoinsa, decidió finalizar los contratos laborales en un contexto de incertidumbre económica que golpea al sector industrial de la provincia de Santa Fe.

Causas de la crisis industrial

Según informaron fuentes gremiales, la drástica medida responde a una marcada retracción en la demanda del mercado interno y al incremento en los costos de producción. La empresa enfrenta dificultades para adquirir insumos importados clave, como cobre y componentes electrónicos, lo que encarece el producto final. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a la manufactura local. Se presume que, a futuro, los alternadores podrían ser importados directamente desde China.

Impacto social y reclamos

El efecto de las desvinculaciones preocupa profundamente a la comunidad de 6.000 habitantes, donde la industria es un motor económico vital. Desde el municipio y los sindicatos han solicitado la intervención de la cartera laboral provincial para abrir instancias de conciliación. "No queremos subsidios temporales, queremos trabajar y que la fábrica siga produciendo", manifestaron los empleados tras una asamblea en las puertas de la fábrica.

Antecedentes recientes

La situación no es nueva para la firma. En septiembre de 2024, DBT SA ya había despedido a 16 operarios, algunos con más de 20 años de antigüedad, alegando un desplome en las ventas. Este nuevo ajuste profundiza la crisis en el sector electroindustrial de la región.