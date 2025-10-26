Elecciones Legislativas 2025: La Libertad Avanza se impuso con comodidad en Las Rosas

Votando el 65 % del electorado en nuestra ciudad el podio fue ocupado por el espacio político del Presidente Milei, seguidos de Fuerza Patria y en tercer lugar Provincias Unidas.

Regionales26 de octubre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
4

En la jornada de las elecciones legislativas 2025, el partido La Libertad Avanza (LLA), que representa al presidente Javier Milei, se impuso de manera contundente en la ciudad de Las Rosas. La elección se destacó por una participación del 65% del electorado local, un número similar a comicios anteriores. El resultado consolida el apoyo al espacio político del actual mandatario en este distrito santafesino. 

di santo fuerza patriaEscrutinio y podio electoral 

El escrutinio de los votos arrojó un claro liderazgo para el espacio libertario. Según los datos preliminares, La Libertad Avanza (3347 votos) se colocó en la primera posición. El segundo puesto fue ocupado por la coalición Fuerza Patria (1668), que en Las Rosas lidera el concejal Marcos Di Santo, mientras que Provincias Unidas (622) -liderada en Santa Fe por el gobernador Pullaro- completó el podio electoral en tercer lugar.

Este panorama refleja una configuración de las preferencias políticas en el ámbito local, en sintonía con las tendencias nacionales que llevaron a Milei a la presidencia.

Departamento Belgrano

Montes de Oca
La Libertad Avanza: 772 votos
Provincias Unidas: 389 votos
Fuerza Patria: 224 votos

Tortugas
Provincias Unidas: 521 votos
La Libertad Avanza: 381 votos
Fuerza Patria: 367 votos

Bouquet
La Libertad Avanza: 346 votos
Provincias Unidas: 220 votos
Fuerza Patria: 156 votos
Otros: 15%

Las Parejas
La Libertad Avanza: 3164 votos
Fuerza Patria: 1887 votos
Provincias Unidas: 964 votos
Otros partidos: 833 votos
Participación: 64%

Armstrong
La Libertad Avanza: 3400 votos
Provincias Unidas: 1245 votos
Fuerza Patria: 1108 votos

PROVINCIA DE SANTA FE
Votos, porcentaje y bancas obtenidas

6880b1b1-d13f-47ee-8a0a-83cd1d787fb1

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias