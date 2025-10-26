Elecciones Legislativas 2025: La Libertad Avanza se impuso con comodidad en Las Rosas

El gasoducto ruta 20 se va haciendo realdad. Llegan tramos de cañería a Tortugas
En la jornada de las elecciones legislativas 2025, el partido La Libertad Avanza (LLA), que representa al presidente Javier Milei, se impuso de manera contundente en la ciudad de Las Rosas. La elección se destacó por una participación del 65% del electorado local, un número similar a comicios anteriores. El resultado consolida el apoyo al espacio político del actual mandatario en este distrito santafesino.
El escrutinio de los votos arrojó un claro liderazgo para el espacio libertario. Según los datos preliminares, La Libertad Avanza (3347 votos) se colocó en la primera posición. El segundo puesto fue ocupado por la coalición Fuerza Patria (1668), que en Las Rosas lidera el concejal Marcos Di Santo, mientras que Provincias Unidas (622) -liderada en Santa Fe por el gobernador Pullaro- completó el podio electoral en tercer lugar.
Este panorama refleja una configuración de las preferencias políticas en el ámbito local, en sintonía con las tendencias nacionales que llevaron a Milei a la presidencia.
Montes de Oca
La Libertad Avanza: 772 votos
Provincias Unidas: 389 votos
Fuerza Patria: 224 votos
Tortugas
Provincias Unidas: 521 votos
La Libertad Avanza: 381 votos
Fuerza Patria: 367 votos
Bouquet
La Libertad Avanza: 346 votos
Provincias Unidas: 220 votos
Fuerza Patria: 156 votos
Otros: 15%
Las Parejas
La Libertad Avanza: 3164 votos
Fuerza Patria: 1887 votos
Provincias Unidas: 964 votos
Otros partidos: 833 votos
Participación: 64%
Armstrong
La Libertad Avanza: 3400 votos
Provincias Unidas: 1245 votos
Fuerza Patria: 1108 votos
PROVINCIA DE SANTA FE
Votos, porcentaje y bancas obtenidas
La obra en el tramo Montes de Oca - Tortugas es calificada de "histórica" por el senador Verdecchia, impulsando el gas natural y el desarrollo industrial.
La vicegobernadora de Santa Fe y el senador por departamento Belgrano, evaluaron los avances de importantes proyectos de infraestructura en la ciudad, destacando la inversión y la gestión responsable.
«Emprender para Aprender» reunió a toda la comunidad de Armstrong en torno a 57 proyectos que reflejan la creatividad, el compromiso y el aprendizaje integral de los alumnos de la Escuela de Comercio Dr. Manuel Belgrano.
Videos publicados en Contacto FM 100.9 violentos enfrentamientos con piedras, palos y picanas se registraron durante el fin de semana que pasó. Los residentes de la zona reclaman más seguridad.
Se trata de la reconocida domadora Noelia Ponce, oriunda de San Jorge, y quien fuera la primera campeona en el festival de Doma y Folklore en categoría Mujeres.
El felino habría matado a tres animales de corral en un predio de Los Ceibos. La Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Rescate Animal.
La medida implica el cierre total al tránsito de vehículos y peatones por razones de seguridad, debido al estrechamiento de la calzada y la inestabilidad de los taludes.
Vecinos denuncian en redes sociales la sustracción de objetos de valor sentimental en el cementerio local, generando indignación.
El viernes 24 se registraron 68mm, a los cuales se sumaron otros 3mm el sábado. Hubo vientos en la madrugada del sábado.
En Las Rosas, hasta las 12:30 hs. lleva votado entre el 20 y 25% del padrón electoral, según sea la mesa.
Votando el 65 % del electorado en nuestra ciudad el podio fue ocupado por el espacio político del Presidente Milei, seguidos de Fuerza Patria y en tercer lugar Provincias Unidas.