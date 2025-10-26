Elecciones Legislativas 2025: La Libertad Avanza se impuso con comodidad en Las Rosas

En la jornada de las elecciones legislativas 2025, el partido La Libertad Avanza (LLA), que representa al presidente Javier Milei, se impuso de manera contundente en la ciudad de Las Rosas. La elección se destacó por una participación del 65% del electorado local, un número similar a comicios anteriores. El resultado consolida el apoyo al espacio político del actual mandatario en este distrito santafesino.

Escrutinio y podio electoral

El escrutinio de los votos arrojó un claro liderazgo para el espacio libertario. Según los datos preliminares, La Libertad Avanza (3347 votos) se colocó en la primera posición. El segundo puesto fue ocupado por la coalición Fuerza Patria (1668), que en Las Rosas lidera el concejal Marcos Di Santo, mientras que Provincias Unidas (622) -liderada en Santa Fe por el gobernador Pullaro- completó el podio electoral en tercer lugar.

Este panorama refleja una configuración de las preferencias políticas en el ámbito local, en sintonía con las tendencias nacionales que llevaron a Milei a la presidencia.

Departamento Belgrano

Montes de Oca

La Libertad Avanza: 772 votos

Provincias Unidas: 389 votos

Fuerza Patria: 224 votos

Tortugas

Provincias Unidas: 521 votos

La Libertad Avanza: 381 votos

Fuerza Patria: 367 votos

Bouquet

La Libertad Avanza: 346 votos

Provincias Unidas: 220 votos

Fuerza Patria: 156 votos

Otros: 15%

Las Parejas

La Libertad Avanza: 3164 votos

Fuerza Patria: 1887 votos

Provincias Unidas: 964 votos

Otros partidos: 833 votos

Participación: 64%

Armstrong

La Libertad Avanza: 3400 votos

Provincias Unidas: 1245 votos

Fuerza Patria: 1108 votos

PROVINCIA DE SANTA FE

Votos, porcentaje y bancas obtenidas