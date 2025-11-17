La tormenta pasó fuerte por San Genaro

La tormenta dejó 32mm en Las Rosas. No se informaron daños
Tormenta intensa desde las 23:00. Ráfagas máximas a medianoche desde el Sur, bajando y rotando al Suroeste
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
Un fuerte temporal cruzó la región en la noche del sábado, en coincidencia con una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), causando destrozos en la localidad de San Genaro. El hecho más relevante ocurrió en una vivienda de la calle San Martín al 1700, donde la estructura de un sobretecho de chapa se desprendió por completo.
La voladura de la estructura de chapa cayó sobre dos casas ubicadas en la vereda de enfrente. La vivienda de origen, que tenía un techo de losa y el sobretecho afectado, sufrió una acumulación de agua que generó riesgo estructural, obligando a su única ocupante a retirarse del lugar preventivamente. Por fortuna, no se registraron heridos por el suceso.
De las propiedades impactadas, una estaba deshabitada y en la otra residía una familia. El impacto del material fue solo en la parte frontal, por lo que no fue necesaria la evacuación de los ocupantes.
Bomberos Voluntarios de San Genaro intervinieron rápidamente, trabajando en condiciones de intensa lluvia y ráfagas para asegurar la zona y evaluar el alcance de los daños provocados por el temporal en Santa Fe
