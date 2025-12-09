Secuestran 16 vehículos en operativos de la UR III

Raid delictivo: Sastre, Carlos Pellegrini, El Trébol y Las Rosas
En Las Rosas tras un robo en la empresa, la policía persiguió a los ladrones y recuperó un vehículo utilizado en una seguidilla de hechos.
El Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III llevó a cabo una serie de operativos de control vehicular en el departamento Belgrano, arrojando como resultado principal el secuestro de 16 vehículos por diversas infracciones a la Ley de Tránsito.
Las acciones se desplegaron estratégicamente en las tres jurisdicciones principales de la unidad: Las Parejas, Armstrong y Las Rosas. El objetivo de estos procedimientos fue reforzar la seguridad vial y el ordenamiento urbano en la región.
Durante los controles, las fuerzas de seguridad detectaron múltiples irregularidades. Según el reporte oficial, el desglose de los 16 secuestros es el siguiente:
Alcoholemia positiva: 8 casos.
Escapes antirreglamentarios (libres): 4 casos.
Conducción por menor de edad: 2 casos.
Falta de documentación: 2 casos.
Alta incidencia de pruebas positivas de alcoholemia que representa el 50% de las retenciones vehiculares, marcando una preocupación constante para las autoridades de tránsito.
Uno de los puntos clave del operativo fue la fiscalización de la contaminación acústica. Fuentes policiales indicaron que se está trabajando con mayor énfasis en este aspecto. "El tema de caños de escape libres lo estamos intensificando por el ruido molesto que hacen a la noche mayormente", señalaron, explicando la necesidad de reducir los ruidos molestos que afectan el descanso de los vecinos en horas nocturnas.
Este tipo de infracción, que sumó cuatro secuestros en esta ocasión, es una de las quejas más frecuentes en las zonas urbanas de las tres localidades intervenidas.
Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 26 años. Fue hallado en la ex-fundición ubicada en calle Uruguay tras un llamado por robo en proceso.
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Mercado de Granos. por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Para ayudar a mirar con más agudeza las oportunidades de precio, y no quedarnos en miradas sesgadas por la historia reciente.
Seis talentos de la región fueron convocados por Cincinnati para disputar el prestigioso torneo del 15 al 19 de diciembre. Sus clubes celebraron el logro y destacaron el esfuerzo y la proyección de cada jugador.
Por Mónica Ortolani - La falta de planificación en la sucesión agropecuaria pone en riesgo la continuidad del negocio y la armonía familiar. La clave es conversar hoy. Profesionalización de la gestión y roles claros evitan conflictos.