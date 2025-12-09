Secuestran 16 vehículos en operativos de la UR III

El Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III llevó a cabo una serie de operativos de control vehicular en el departamento Belgrano, arrojando como resultado principal el secuestro de 16 vehículos por diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

Las acciones se desplegaron estratégicamente en las tres jurisdicciones principales de la unidad: Las Parejas, Armstrong y Las Rosas. El objetivo de estos procedimientos fue reforzar la seguridad vial y el ordenamiento urbano en la región.

Resultados del operativo

Durante los controles, las fuerzas de seguridad detectaron múltiples irregularidades. Según el reporte oficial, el desglose de los 16 secuestros es el siguiente:

Alcoholemia positiva: 8 casos.

Escapes antirreglamentarios (libres): 4 casos.

Conducción por menor de edad: 2 casos.

Falta de documentación: 2 casos.

Alta incidencia de pruebas positivas de alcoholemia que representa el 50% de las retenciones vehiculares, marcando una preocupación constante para las autoridades de tránsito.

Intensifican controles de escapes

Uno de los puntos clave del operativo fue la fiscalización de la contaminación acústica. Fuentes policiales indicaron que se está trabajando con mayor énfasis en este aspecto. "El tema de caños de escape libres lo estamos intensificando por el ruido molesto que hacen a la noche mayormente", señalaron, explicando la necesidad de reducir los ruidos molestos que afectan el descanso de los vecinos en horas nocturnas.

Este tipo de infracción, que sumó cuatro secuestros en esta ocasión, es una de las quejas más frecuentes en las zonas urbanas de las tres localidades intervenidas.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)