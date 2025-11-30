Cremería y Sport son los finalistas del Clausura 2025

Ambos equipos superaron las semifinales con autoridad y definirán el título. Cremería ganó por la mínima y Sport se impuso en Correa. Se viene una gran final.

Deportes30 de noviembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Definición del torneo

 Club A. Carcaraná (Cremería) venció 1-0 a Sportivo A. C. con gol de Ríos, mientras que Sport superó 2-0 a Montes de Oca con tantos de Benítez y Carrizo.

Ambos disputarán la final del Clausura 2025, que se jugará en partidos de ida y vuelta. Las localías se definirá en breve.

