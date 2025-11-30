Cremería y Sport son los finalistas del Clausura 2025

Definición del torneo

Club A. Carcaraná (Cremería) venció 1-0 a Sportivo A. C. con gol de Ríos, mientras que Sport superó 2-0 a Montes de Oca con tantos de Benítez y Carrizo.

Ambos disputarán la final del Clausura 2025, que se jugará en partidos de ida y vuelta. Las localías se definirá en breve.