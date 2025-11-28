Nuevo esquema de subsidiospara el gas: cambios para enero 2026

Las Rosas DigitalOpinión27 de noviembre de 2025
Por Marianela De Emilio - En medio de una cosecha de trigo convulsionada y liquidaciones de soja y maíz que dan lugar a la nueva siembra, giramos el foco al valor agregado. Fundamentos de rentabilidad y reglas claras para el análisis un escalón más que en los quintales por hectárea.
La atleta de Las Rosas recorrió 120 km en modalidad de autosuficiencia. Obtuvo el primer puesto en su categoría y el segundo en la general femenina.
Por iniciativa del edil Marcos Di Santo, el Concejo declaró de Interés la Copa "Leo Ponzio". El proyecto, aprobado por unanimidad, destaca el aporte del torneo organizado por el Club A. Williams Kemmis al deporte infantil y la integración regional.
La firma DBT SA-Cramaco desvinculó personal por la caída de demanda y costos. Gremios solicitan la intervención urgente del Ministerio de Trabajo.