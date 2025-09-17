Fallas en pasaportes emitidos desde mayo. ¿Qué como saberlo?

Oportunamente se alertó a la ciudadanía sobre una partida de pasaportes emitidos aproximadamente desde mayo de 2025 que podrían presentar fallas en su sistema de seguridad. El inconveniente, originado por un error en la tinta de impresión, es indetectable para el ojo humano pero impide que los dispositivos tecnológicos de los aeropuertos lean correctamente el documento, lo que podría ocasionar la denegación del viaje.

La jefa del Registro Civil, Ivana Brodi, explicó el procedimiento para que los ciudadanos puedan corroborar el estado de su documento y evitar problemas en migraciones.

Cómo saber si mi pasaporte está afectado

Para verificar si un pasaporte se encuentra entre los posibles defectuosos, Renaper habilitó un canal de consulta a través de WhatsApp. Los ciudadanos deben enviar un mensaje con el número de su pasaporte al chatbot oficial: +54 9 11 5126-1789.

"La gente tiene que mandar a ese WhatsApp el número de pasaporte que tenga para corroborar si está dentro de los sujetos a revisión", indicó Brodi. Si el sistema confirma la falla, el ciudadano recibirá un mensaje indicando que su documento debe ser reemplazado.

Pasos a seguir para el reemplazo gratuito

Quienes reciban la confirmación de que su pasaporte debe ser revisado tienen dos opciones, y en ambos casos el trámite es sin costo.

Viaje urgente (próximos 7 días): Deben dirigirse a los aeropuertos habilitados (Ezeiza, Aeroparque, Rosario o Córdoba) con el pasaporte actual y una captura del mensaje del chatbot. Allí se les emitirá un nuevo documento de forma inmediata y gratuita.

Sin urgencia de viaje: Pueden acudir a cualquier oficina del Registro Civil que emita DNI y pasaportes, como las de Las Rosas, Las Parejas o Bouquet. Presentando la misma documentación, se les tramitará un nuevo pasaporte en modalidad express, que llegará a su domicilio en aproximadamente 96 horas hábiles.



"El trámite es totalmente gratuito porque ha sido un error por parte de Renaper", aclaró la funcionaria. Para los menores de edad, es indispensable que concurran con sus representantes legales. Se recomienda a todos los ciudadanos que tramitaron su pasaporte desde mayo realizar la verificación para evitar inconvenientes.