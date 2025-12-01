Récord histórico de exportación de yerba mate en 2025

La industria de la yerba mate argentina consolidó en 2025 una dinámica comercial sin precedentes, acercándose a un récord histórico de exportación. Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y septiembre se enviaron al exterior 39.483 toneladas, cifra que representa el mayor volumen registrado para este período. Si bien las cantidades aumentaron un 23,3% interanual, la facturación creció un 8,3% (USD 78,6 millones) debido a la baja en las cotizaciones internacionales.

El mercado externo continúa liderado por Siria

Es el destino que concentró el 64% de las exportaciones. Le siguen Chile con un 13% y España con el 6%. Actualmente, el producto nacional llega a 50 países, incluyendo plazas como Estados Unidos, China e Israel.





Recuperación del consumo interno

Mientras los envíos al exterior marcan hitos, el mercado local también muestra signos de reactivación. La demanda interna creció un 7% en los primeros nueve meses del año, revirtiendo la caída de 2024. El consumo se ubica nuevamente en el promedio histórico de seis kilos anuales por persona.

Expansión en la Unión Europea

Un factor clave para el futuro del sector es el crecimiento en Europa, donde las importaciones se cuadruplicaron desde el año 2000. En este continente, la yerba mate se posiciona como una bebida funcional y natural, atractiva tanto para adultos mayores que buscan antioxidantes como para jóvenes interesados en el rendimiento físico.

Desde la BCR señalaron que el desafío no es solo comercial: "Está en adaptarse a los códigos culturales y a las expectativas del consumidor europeo, interesado especialmente en cuestiones de sostenibilidad y origen". Países como España, Alemania y Países Bajos lideran las compras en el bloque.