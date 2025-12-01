Récord histórico de exportación de yerba mate en 2025

Nuevo esquema de subsidios para el gas: cambios para enero 2026
El Gobierno elimina la segmentación actual por un sistema binario. Solo hogares con ingresos menores a 3 canastas básicas accederán al beneficio.
Nacionales01 de diciembre de 2025
La industria de la yerba mate argentina consolidó en 2025 una dinámica comercial sin precedentes, acercándose a un récord histórico de exportación. Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y septiembre se enviaron al exterior 39.483 toneladas, cifra que representa el mayor volumen registrado para este período. Si bien las cantidades aumentaron un 23,3% interanual, la facturación creció un 8,3% (USD 78,6 millones) debido a la baja en las cotizaciones internacionales.
Es el destino que concentró el 64% de las exportaciones. Le siguen Chile con un 13% y España con el 6%. Actualmente, el producto nacional llega a 50 países, incluyendo plazas como Estados Unidos, China e Israel.
Mientras los envíos al exterior marcan hitos, el mercado local también muestra signos de reactivación. La demanda interna creció un 7% en los primeros nueve meses del año, revirtiendo la caída de 2024. El consumo se ubica nuevamente en el promedio histórico de seis kilos anuales por persona.
Un factor clave para el futuro del sector es el crecimiento en Europa, donde las importaciones se cuadruplicaron desde el año 2000. En este continente, la yerba mate se posiciona como una bebida funcional y natural, atractiva tanto para adultos mayores que buscan antioxidantes como para jóvenes interesados en el rendimiento físico.
Desde la BCR señalaron que el desafío no es solo comercial: "Está en adaptarse a los códigos culturales y a las expectativas del consumidor europeo, interesado especialmente en cuestiones de sostenibilidad y origen". Países como España, Alemania y Países Bajos lideran las compras en el bloque.
El juez Federico Güerri dispuso el cierre definitivo de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) tras fracasar el concurso preventivo. La decisión afecta a cientos de empleos.
El proyecto Digital Suppl.AI utiliza 46 agentes de IA agéntica para optimizar la gestión de compras e inventarios de la petrolera argentina, buscando mayor eficiencia y competitividad.
El jefe de gabinete de la Nación valoró el compromiso del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y de los mandatarios en el marco del Pacto de Mayo, para impulsar reformas y reactivación económica.
por Ezequiel Tambornini (Bichos de Campo) - En los últimos tres días sucedieron tantos acontecimientos en la Argentina que parecen más bien tres meses.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectó un error en la tinta de seguridad de algunos documentos. Conoce cómo verificar si tu pasaporte es válido.
Entrevista a Ulises Bonetto, padre de un niño con Síndrome de Down tras el veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, visibilizando el esfuerzo cotidiano de miles de familias.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Impulso a la conectividad aérea. El Aeropuerto Internacional de Rosario se reactiva en diciembre con obras de modernización y ofrecerá más de 50 vuelos semanales a destinos de Brasil y otros países.
Ambos equipos superaron las semifinales con autoridad y definirán el título. Cremería ganó por la mínima y Sport se impuso en Correa. Se viene una gran final.