Verdecchia y Pietracupa presentes en inauguración de nuevos vestuarios del verdinegro

El Club William Kemmis de Las Rosas inauguró oficialmente sus nuevos vestuarios locales. El acto se llevó a cabo el día de ayer, y llevan el nombre de "Leo Ponzio", y marcando un hito de crecimiento en infraestructura para la institución.

Un sueño hecho realidad

El senador Pablo Verdecchia estuvo presente, junto al concejal Juan Franco Pietracupa, y valoró el esfuerzo realizado: “A comienzos del 2025 la comisión directiva nos presentó este proyecto que era un sueño. Con mucho sacrificio y trabajo, hoy es una realidad”.

El legislador provincial reafirmó el compromiso de seguir acompañando a las instituciones deportivas del departamento Belgrano, impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo comunitario y generen mejores espacios para los jóvenes y deportistas de la región.