Verdecchia y Pietracupa presentes en inauguración de nuevos vestuarios del verdinegro

Inauguraron nuevos vestuarios en el Club Williams Kemmis, de Las Rosas
Autoridades municipales acompañaron la apertura de las nuevas instalaciones. Una obra que impulsa el crecimiento de la institución y la comunidad.
En el marco de la 2.° Copa Leo Ponzio, organizada por el Club William Kemmis de Las Rosas, se llevó adelante la presentación de estas impecabales instalaciones de la institución.Deportes23 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El Club William Kemmis de Las Rosas inauguró oficialmente sus nuevos vestuarios locales. El acto se llevó a cabo el día de ayer, y llevan el nombre de "Leo Ponzio", y marcando un hito de crecimiento en infraestructura para la institución.
El senador Pablo Verdecchia estuvo presente, junto al concejal Juan Franco Pietracupa, y valoró el esfuerzo realizado: “A comienzos del 2025 la comisión directiva nos presentó este proyecto que era un sueño. Con mucho sacrificio y trabajo, hoy es una realidad”.
El legislador provincial reafirmó el compromiso de seguir acompañando a las instituciones deportivas del departamento Belgrano, impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo comunitario y generen mejores espacios para los jóvenes y deportistas de la región.
