Atlético Bouquet inauguró su segunda cancha y anuncia torneo de Padel

Triunfo de las "Verde y negras" con gol de Milena Moretti
El equipo continúa su apuesta por la combinación de juventud y experiencia, logrando una victoria por 1-0 ante Unión de Villa, en San José de la Esquina.
El Club Atlético Bouquet celebra su expansión e invita al público a participar en un torneo de dos categorías este fin de semana.Deportes12 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El club Atlético Bouquet ha anunciado la organización de un nuevo torneo de Padel este fin de semana. La noticia fue confirmada por Sebastián Bigon, integrante de la subcomisión de Padel del club.
En diálogo con Renacer Regional Multimedios, expresó el entusiasmo del grupo. "Hace un par de semanas inauguramos la nueva cancha de Padel, la verdad que el torneo fue un éxito, mucha gente se acercó a ver", citó.
El evento se llevará a cabo a partir del jueves e incluirá las categorías de 7ma. dama y Suma Once caballeros.
Las jornadas de clasificación se disputarán de jueves a sábado, con las instancias finales programadas para el domingo.
Los horarios de inicio se estiman alrededor de las 18:00 a 19:00 horas, y el club ofrecerá servicio de buffet. "Esperemos que se hagan un tiempito y puedan venir con nosotros a compartir este fin de semana", agregó Bigón, destacando que habrá importantes premios y un "lindo nivel" de juego.
El equipo continúa su apuesta por la combinación de juventud y experiencia, logrando una victoria por 1-0 ante Unión de Villa, en San José de la Esquina.
Gobierno provincial y Asociación de Fútbol Argentino firmaron convenio para promocionar la competencia y su mascota, Capi, destacando valores deportivos.
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
Se impuso en el evento "La primera batalla" en el cuarto round ante Jesús Daneff, dejando una gran impresión en la jornada de Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica.
Las chicas del Kemmis triunfaron 3 a 0 con goles de Amado, Legarda y Sabadini. El equipo, con gran presencia de juveniles locales, enfrentará a Villa Eloísa en un duelo decisivo.
Se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. Sebastián Lucero, director técnico de la Selección Cañadense se mostró "muy ilusionado" y confirmó los detalles de la concentración.
Durante la noche de este sábado, 9 de noviembre, una niña de tan solo dos años perdió la vida en un accidente fatal.
A miles de kilómetros de Cosquín, en Fukushima (Japón), el pueblo de Kawamata late al ritmo de la zamba y la chacarera. Su lazo de más de 50 años con el folclore argentino es hoy además una estrategia para enfrentar el despoblamiento.
Gendarmería Nacional secuestró un paquete con droga dentro de una aeronave Cessna 210 que realizó un aterrizaje de emergencia en Santa Fe. El hecho se vincula a una causa narco.
Un violento incidente ocurrió en la ciudad de Las Rosas este martes por la tarde, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.