Atlético Bouquet inauguró su segunda cancha y anuncia torneo de Padel

Nueva cancha y torneo en Atlético Bouquet

El club Atlético Bouquet ha anunciado la organización de un nuevo torneo de Padel este fin de semana. La noticia fue confirmada por Sebastián Bigon, integrante de la subcomisión de Padel del club.

En diálogo con Renacer Regional Multimedios, expresó el entusiasmo del grupo. "Hace un par de semanas inauguramos la nueva cancha de Padel, la verdad que el torneo fue un éxito, mucha gente se acercó a ver", citó.

El evento se llevará a cabo a partir del jueves e incluirá las categorías de 7ma. dama y Suma Once caballeros.

Las jornadas de clasificación se disputarán de jueves a sábado, con las instancias finales programadas para el domingo.

Los horarios de inicio se estiman alrededor de las 18:00 a 19:00 horas, y el club ofrecerá servicio de buffet. "Esperemos que se hagan un tiempito y puedan venir con nosotros a compartir este fin de semana", agregó Bigón, destacando que habrá importantes premios y un "lindo nivel" de juego.