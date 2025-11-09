Triunfo de las "Verde y negras" con gol de Milena Moretti

Santa Fe y AFA se unen para difundir Juegos Suramericanos 2026
Gobierno provincial y Asociación de Fútbol Argentino firmaron convenio para promocionar la competencia y su mascota, Capi, destacando valores deportivos.
El equipo continúa su apuesta por la combinación de juventud y experiencia, logrando una victoria por 1-0 ante Unión de Villa, en San José de la Esquina.Deportes09 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
Las chicas del futbol femenino de Williams Kemmis consiguieron una importante victoria al superar por la mínima diferencia a Unión de Villa Eloísa, con un resultado de 1-0 en el campo de Centenario de San José de la Esquina. El único gol del encuentro fue obra de la juvenil Milena Moretti. Este triunfo destaca la filosofía del equipo, que sigue asociando experiencia y juventud en su plantilla.
El primer tiempo mostró a un equipo "Verde y negra" con buen juego, aunque sin poder concretar las oportunidades frente al arco rival. El momento de mayor tensión fue un penal a favor de Unión de Villa Eloísa, pero la arquera Kiara Vidal se lució al detener el remate, manteniendo el marcador en cero.
Tras el descanso, el equipo salió decidido a buscar el gol, ejerciendo una presión constante. El empuje dio sus frutos con la anotación de Moretti. La formación inicial refleja la clara apuesta por el talento emergente, ya que el equipo contó con seis jugadoras juveniles, cinco de las cuales fueron titulares y todas tuvieron minutos en el campo.
La presencia y el rendimiento de las jugadoras más jóvenes son un pilar en el proyecto del club. La victoria no solo suma tres puntos cruciales, sino que también refuerza la confianza en la cantera.
Gobierno provincial y Asociación de Fútbol Argentino firmaron convenio para promocionar la competencia y su mascota, Capi, destacando valores deportivos.
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
Se impuso en el evento "La primera batalla" en el cuarto round ante Jesús Daneff, dejando una gran impresión en la jornada de Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica.
Las chicas del Kemmis triunfaron 3 a 0 con goles de Amado, Legarda y Sabadini. El equipo, con gran presencia de juveniles locales, enfrentará a Villa Eloísa en un duelo decisivo.
Se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. Sebastián Lucero, director técnico de la Selección Cañadense se mostró "muy ilusionado" y confirmó los detalles de la concentración.
El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.
El Juez Campos dictó 70 días de prisión preventiva para J. Q. por varios delitos en Bouquet (Dpto. Belgrano). La medida se dictó ayer, 5 de noviembre de 2025, en Tribunales de Cañada de Gómez.
El evento, organizado por la Peña La Carreta, junto al Ballet Patria Joven y el Grupo Forjando Sueños, se celebró durante dos jornadas el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. (Ver video)
Durante la noche de este sábado, 9 de noviembre, una niña de tan solo dos años perdió la vida en un accidente fatal.
La campaña impulsada por el Ministerio de Salud alcanzó a más de 6.000 mujeres de toda la provincia a través del sistema público, En algunos hospitales públicos se llegó a triplicar la cantidad de estudios realizados en el mes.