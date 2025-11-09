Triunfo de las "Verde y negras" con gol de Milena Moretti

Las chicas del futbol femenino de Williams Kemmis consiguieron una importante victoria al superar por la mínima diferencia a Unión de Villa Eloísa, con un resultado de 1-0 en el campo de Centenario de San José de la Esquina. El único gol del encuentro fue obra de la juvenil Milena Moretti. Este triunfo destaca la filosofía del equipo, que sigue asociando experiencia y juventud en su plantilla.

El primer tiempo mostró a un equipo "Verde y negra" con buen juego, aunque sin poder concretar las oportunidades frente al arco rival. El momento de mayor tensión fue un penal a favor de Unión de Villa Eloísa, pero la arquera Kiara Vidal se lució al detener el remate, manteniendo el marcador en cero.

El impulso del segundo tiempo

Tras el descanso, el equipo salió decidido a buscar el gol, ejerciendo una presión constante. El empuje dio sus frutos con la anotación de Moretti. La formación inicial refleja la clara apuesta por el talento emergente, ya que el equipo contó con seis jugadoras juveniles, cinco de las cuales fueron titulares y todas tuvieron minutos en el campo.

Destacada actuación juvenil

La presencia y el rendimiento de las jugadoras más jóvenes son un pilar en el proyecto del club. La victoria no solo suma tres puntos cruciales, sino que también refuerza la confianza en la cantera.