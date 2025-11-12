Las Rosas: la Copa Leo Ponzio 2025 se presentó oficialmente en instalaciones de Williams Kemmis

La Copa Leo Ponzio 2025 tuvo su lanzamiento oficial en la tarde del lunes, con un evento realizado en el Salón Clemente Rubiolo del Club A. Williams Kemmis. Este importante torneo infantil está destinado a jóvenes futbolistas de la categoría 2014 y busca celebrar el espíritu del fútbol formativo en la región, rindiendo homenaje a la trayectoria de Leonardo Ponzio, un rosense referente histórico del fútbol argentino.

El certamen, que se consolida como una verdadera fiesta regional, se desarrollará a lo largo de cuatro días, del 21 al 24 de noviembre, y contará con una gran convocatoria. La organización confirmó la participación de 25 equipos que suman más de 450 deportistas en total, distribuidos en tres subsedes que se suman a esta gran organización.

Sedes y objetivo de la Copa Leo Ponzio

El epicentro de la Copa Leo Ponzio 2025 será el Club Atlético Williams Kemmis de la localidad de Las Rosas, que actuará como sede principal. Además, se confirmaron tres subsedes: el Club Atlético El Expreso de El Trébol, la Asociación Deportiva Everton Olimpia de Cañada de Gómez, y el Club Atlético Belgrano de San José de la Esquina.

El objetivo central del evento es promover los valores fundamentales del deporte juvenil. La organización destacó el crecimiento del evento, señalando que: “Hoy dimos el puntapié inicial a una nueva edición de la Copa Leo Ponzio, un torneo que sigue creciendo año a año. Para nuestra institución es un orgullo ver a tantos chicos disfrutar del deporte, la competencia y los valores que buscamos transmitir.”

La competencia busca fomentar la amistad y el trabajo en equipo, consolidándose como un referente del fútbol formativo en la provincia de Santa Fe.

Palabras de Leonardo Ponzio

El referente de River Plate, Leonardo Ponzio, destacó el valor formativo del torneo, aconsejando a los jóvenes y a sus familias cómo encarar la competencia. Enfatizó la importancia de un sano espíritu competitivo, pero siempre priorizando el compañerismo y el valor de la experiencia: "Que los chicos sientan que quieran ganar, que los chicos sientan que quieren jugar bien, que quieran hacer goles, que quieran defender bien, pero bueno, que después termine en el abrazo que siempre se pide y que quede en un resultado nada más."

El exjugador recordó su propia etapa en el fútbol infantil, asegurando que lo que verdaderamente perdura son las vivencias: "Se recuerda algún viaje, algún vestuario, alguien que te acompañó, me parece que es lo más lindo y lo que queda en definitiva."

Su mensaje final fue un llamado a que todos los participantes y acompañantes disfruten del evento.