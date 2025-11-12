Las Rosas: la Copa Leo Ponzio 2025 se presentó oficialmente en instalaciones de Williams Kemmis

Días y Horarios Confirmados para los Apasionantes 8vos. de Final de la Liga Cañadense
La Liga Cañadense de Fútbol entra en su fase decisiva con un formato que no permite errores.
El prestigioso torneo de fútbol formativo se disputará del 21 al 24 de noviembre en Las Rosas y tres subsedes, reuniendo a más de 450 jóvenes deportistas de la categoría 2014.Deportes12 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
La Copa Leo Ponzio 2025 tuvo su lanzamiento oficial en la tarde del lunes, con un evento realizado en el Salón Clemente Rubiolo del Club A. Williams Kemmis. Este importante torneo infantil está destinado a jóvenes futbolistas de la categoría 2014 y busca celebrar el espíritu del fútbol formativo en la región, rindiendo homenaje a la trayectoria de Leonardo Ponzio, un rosense referente histórico del fútbol argentino.
El certamen, que se consolida como una verdadera fiesta regional, se desarrollará a lo largo de cuatro días, del 21 al 24 de noviembre, y contará con una gran convocatoria. La organización confirmó la participación de 25 equipos que suman más de 450 deportistas en total, distribuidos en tres subsedes que se suman a esta gran organización.
El epicentro de la Copa Leo Ponzio 2025 será el Club Atlético Williams Kemmis de la localidad de Las Rosas, que actuará como sede principal. Además, se confirmaron tres subsedes: el Club Atlético El Expreso de El Trébol, la Asociación Deportiva Everton Olimpia de Cañada de Gómez, y el Club Atlético Belgrano de San José de la Esquina.
El objetivo central del evento es promover los valores fundamentales del deporte juvenil. La organización destacó el crecimiento del evento, señalando que: “Hoy dimos el puntapié inicial a una nueva edición de la Copa Leo Ponzio, un torneo que sigue creciendo año a año. Para nuestra institución es un orgullo ver a tantos chicos disfrutar del deporte, la competencia y los valores que buscamos transmitir.”
La competencia busca fomentar la amistad y el trabajo en equipo, consolidándose como un referente del fútbol formativo en la provincia de Santa Fe.
El referente de River Plate, Leonardo Ponzio, destacó el valor formativo del torneo, aconsejando a los jóvenes y a sus familias cómo encarar la competencia. Enfatizó la importancia de un sano espíritu competitivo, pero siempre priorizando el compañerismo y el valor de la experiencia: "Que los chicos sientan que quieran ganar, que los chicos sientan que quieren jugar bien, que quieran hacer goles, que quieran defender bien, pero bueno, que después termine en el abrazo que siempre se pide y que quede en un resultado nada más."
El exjugador recordó su propia etapa en el fútbol infantil, asegurando que lo que verdaderamente perdura son las vivencias: "Se recuerda algún viaje, algún vestuario, alguien que te acompañó, me parece que es lo más lindo y lo que queda en definitiva."
Su mensaje final fue un llamado a que todos los participantes y acompañantes disfruten del evento.
La Liga Cañadense de Fútbol entra en su fase decisiva con un formato que no permite errores.
El Club Atlético Bouquet celebra su expansión e invita al público a participar en un torneo de dos categorías este fin de semana.
El equipo continúa su apuesta por la combinación de juventud y experiencia, logrando una victoria por 1-0 ante Unión de Villa, en San José de la Esquina.
Gobierno provincial y Asociación de Fútbol Argentino firmaron convenio para promocionar la competencia y su mascota, Capi, destacando valores deportivos.
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
Se impuso en el evento "La primera batalla" en el cuarto round ante Jesús Daneff, dejando una gran impresión en la jornada de Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica.
Durante la noche de este sábado, 9 de noviembre, una niña de tan solo dos años perdió la vida en un accidente fatal.
Gendarmería Nacional secuestró un paquete con droga dentro de una aeronave Cessna 210 que realizó un aterrizaje de emergencia en Santa Fe. El hecho se vincula a una causa narco.
El Club Atlético Bouquet celebra su expansión e invita al público a participar en un torneo de dos categorías este fin de semana.
Un violento incidente ocurrió en la ciudad de Las Rosas este martes por la tarde, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.