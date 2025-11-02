El boxeador rosense Simón Agatti logró un triunfo contundente por nocaut

El seleccionado de la Liga Cañadense cayó por penales en la final de Copa País
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
Se impuso en el evento "La primera batalla" en el cuarto round ante Jesús Daneff, dejando una gran impresión en la jornada de Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica.Deportes02 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
Simón Agatti consiguió un triunfazo contundente en Córdoba. El boxeador rosense se impuso por nocaut en el cuarto round ante Jesús Daneff, durante la velada “La Primera Batalla” organizada por Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica. Este resultado lo posiciona favorablemente para lo que viene.
La acción de parar la pelea generó algunas opiniones. "Veníamos siguiendo la acción, y la verdad, el castigo era más que evidente. La repetición es clara: el rival ya tenía las piernas como gelatina, un claro signo de que el sensor de supervivencia estaba en rojo. Lo vimos caer mal, lo vimos bambolearse ¡tres o cuatro veces solo en ese round!", .dijeron en ESPN
"La pregunta es: ¿Daba para pararla? Y la respuesta, en un combate que no es por un título mundial, es un rotundo sí. No hay épica que valga la pena si se compromete la salud del peleador. No estamos hablando de una leyenda buscando coronarse; estamos hablando de daño innecesario", expresó.
Las chicas del Kemmis triunfaron 3 a 0 con goles de Amado, Legarda y Sabadini. El equipo, con gran presencia de juveniles locales, enfrentará a Villa Eloísa en un duelo decisivo.
Se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. Sebastián Lucero, director técnico de la Selección Cañadense se mostró "muy ilusionado" y confirmó los detalles de la concentración.
El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.
Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.
Fue 2 a 0 a su favor, con la apertura del marcador logrado por el rosense Nico Ibarra. Ahora buscará sostener la ventaja en la revancha fuera de casa.
La destacada billarista rosense será la única representante argentina en la Categoría Femenina Individual en el certamen que se disputa en Madrid, del 20 al 23 de noviembre.
El caso de seis mujeres en San Jerónimo Sud que sufrieron la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial y piden legislar contra el abuso digital. Habla una de ellas.
La Municipalidad de Las Rosas informó sobre la actividad semanal en obras públicas que se desarrollan actualmente en la ciudad, abarcando infraestructura vial y educativa. Proyectos en marcha en escuelas y calles.
Alcanzando el 87% de las dosis compradas se amplia la población objetivo para incluir a adolescentes y a quienes padecieron la enfermedad.
El despliegue de las fuerzas busca desorganizar grupos de motociclistas y prevenir accidentes causados por carreras ilegales.