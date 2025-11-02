El boxeador rosense Simón Agatti logró un triunfo contundente por nocaut

Victoria por nocaut en el cuarto round

Simón Agatti consiguió un triunfazo contundente en Córdoba. El boxeador rosense se impuso por nocaut en el cuarto round ante Jesús Daneff, durante la velada “La Primera Batalla” organizada por Funes Boxing Promotions en el Club Unión Eléctrica. Este resultado lo posiciona favorablemente para lo que viene.

La acción de parar la pelea generó algunas opiniones. "Veníamos siguiendo la acción, y la verdad, el castigo era más que evidente. La repetición es clara: el rival ya tenía las piernas como gelatina, un claro signo de que el sensor de supervivencia estaba en rojo. Lo vimos caer mal, lo vimos bambolearse ¡tres o cuatro veces solo en ese round!", .dijeron en ESPN

"La pregunta es: ¿Daba para pararla? Y la respuesta, en un combate que no es por un título mundial, es un rotundo sí. No hay épica que valga la pena si se compromete la salud del peleador. No estamos hablando de una leyenda buscando coronarse; estamos hablando de daño innecesario", expresó.