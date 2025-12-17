Incendio en un taller de cerámica de Las Rosas: pérdidas materiales.

Esta mañana, aproximadamente a las 07:00, la tranquilidad de la calle Belgrano al 1100 se vio interrumpida por un principio de incendio en un local dedicado a la enseñanza de cerámica y venta de velas. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras ser alertados por vecinos, encontrándose con un foco ígneo activo en el interior del inmueble.



El origen del fuego

Virginia Dutto, propietaria del comercio, explicó que en el lugar funcionan hornos de alta temperatura para la cocción de piezas. "Tenemos un horno que llega a 1060 grados", detalló la damnificada. Si bien el equipo había cortado su ciclo cerca de la 01:00 de la madrugada, la cercanía de productos inflamables como difusores con alcohol en una estantería aledaña provocó la ignición.

Diego Balan, jefe de bomberos a cargo del operativo, indicó que utilizaron una cámara térmica para localizar el punto exacto del calor. Afortunadamente, como el local estaba cerrado herméticamente, la falta de oxígeno impidió que las llamas se propagaran por todo el recinto, aunque la temperatura se mantuvo elevada.

Daños materiales y limpieza

Dutto confirmó que, pese al susto, no hubo personas ni animales heridos. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron considerables. "Lo más importante es el aire acondicionado y el cielorraso", señaló la propietaria, agregando que perdieron mucha mercadería debido a la gran cantidad de humo acumulado. Ahora, los dueños se enfrentan a una ardua tarea de limpieza y reparación de mampostería para poder reanudar sus actividades.

En estos casos no llamar al 911

Un punto crítico del suceso fue la demora en la respuesta de Bomberos debido al protocolo del 911. Según el relato de la propietaria, llamaron al servicio de emergencias y, aunque enviaron un móvil policial, no se dio aviso inmediato al cuartel de bomberos. "La gente llamó a bomberos porque el 911 no nos había activado a nosotros", explicó Balan con preocupación.

Ante esta situación que pone en riesgo a la comunidad, los Bomberos Voluntarios solicitaron enfáticamente no utilizar el 911 para estos casos y comunicarse directamente a la guardia local: al número 100, al fijo 451465 o al celular 3471-383000.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)