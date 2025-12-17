Incendio en un taller de cerámica de Las Rosas: pérdidas materiales.

Choque fatal en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto
El siniestro afectó un inmueble en calle Belgrano al 1100. Hubo daños en mercadería y mampostería. Bomberos solicitaron no utilizar el 911 para estos casos y comunicarse directamente a la guardia local: al número 100, al fijo 451465 o al celular 3471-383000.
Esta mañana, aproximadamente a las 07:00, la tranquilidad de la calle Belgrano al 1100 se vio interrumpida por un principio de incendio en un local dedicado a la enseñanza de cerámica y venta de velas. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras ser alertados por vecinos, encontrándose con un foco ígneo activo en el interior del inmueble.
Virginia Dutto, propietaria del comercio, explicó que en el lugar funcionan hornos de alta temperatura para la cocción de piezas. "Tenemos un horno que llega a 1060 grados", detalló la damnificada. Si bien el equipo había cortado su ciclo cerca de la 01:00 de la madrugada, la cercanía de productos inflamables como difusores con alcohol en una estantería aledaña provocó la ignición.
Diego Balan, jefe de bomberos a cargo del operativo, indicó que utilizaron una cámara térmica para localizar el punto exacto del calor. Afortunadamente, como el local estaba cerrado herméticamente, la falta de oxígeno impidió que las llamas se propagaran por todo el recinto, aunque la temperatura se mantuvo elevada.
Dutto confirmó que, pese al susto, no hubo personas ni animales heridos. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron considerables. "Lo más importante es el aire acondicionado y el cielorraso", señaló la propietaria, agregando que perdieron mucha mercadería debido a la gran cantidad de humo acumulado. Ahora, los dueños se enfrentan a una ardua tarea de limpieza y reparación de mampostería para poder reanudar sus actividades.
Un punto crítico del suceso fue la demora en la respuesta de Bomberos debido al protocolo del 911. Según el relato de la propietaria, llamaron al servicio de emergencias y, aunque enviaron un móvil policial, no se dio aviso inmediato al cuartel de bomberos. "La gente llamó a bomberos porque el 911 no nos había activado a nosotros", explicó Balan con preocupación.
Ante esta situación que pone en riesgo a la comunidad, los Bomberos Voluntarios solicitaron enfáticamente no utilizar el 911 para estos casos y comunicarse directamente a la guardia local: al número 100, al fijo 451465 o al celular 3471-383000.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.
El siniestro vial ocurrió Centeno y Las Bandurrias, e involucró a tres camiones y un automóvil. La visibilidad era muy escasa y tres personas resultaron heridas.
El fuego, iniciado por una quema de basura, amenazaba con propagarse a un campo lindero pero fue sofocado a tiempo por una dotación.
El fenómeno climático azotó Las Parejas durante la madrugada del domingo provocando voladura de chapas, caida de árboles y problemas en el cableado eléctrico, requiriendo un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para mitigar los daños.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo ayer miércoles una jornada agitada, con intervenciones en la zona rural por incendios de basura y pastizales.
En la medinoche del jueves al viernes un camión cisterna que transportaba aceite de girasol volcó en el km 335, cerca de Carcarañá, provocando el derrame de la carga y cortes de tránsito.
El siniestro se originó este jueves en un galpón de camiones y se extendió a la vía pública. Bomberos trabajaron con denuedo para apagar el fuego.
Por Mónica Ortolani - La falta de planificación en la sucesión agropecuaria pone en riesgo la continuidad del negocio y la armonía familiar. La clave es conversar hoy. Profesionalización de la gestión y roles claros evitan conflictos.
El conductor derrapó y rompió la cadena del vehículo al ser avistado por la policía. Personal de tránsito municipal concretó el secuestro del rodado. También se efectuaron controles en Las Parejas
Encabezado por Michlig y Verdecchia, el acto destacó el compromiso social del titular de Renacer Regional FM. D’Abarno reivindicó el valor de comunicar en las pequeñas comunidades y dar voz a los protagonistas locales.
Días atrás forzaron el ingreso a un galpón de la empresa RRTV pero huyeron al hallarlo vacío. Se movilizaban en vehículos con patentes adulteradas tras un raid delictivo que se inició en Sastre (departamento San Martín).