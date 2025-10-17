Choque fatal en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto

"Nube" de tierra causa un choque múltiple en la ruta 34
El siniestro vial ocurrió Centeno y Las Bandurrias, e involucró a tres camiones y un automóvil. La visibilidad era muy escasa y tres personas resultaron heridas.
Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.Bomberos17 de octubre de 2025Las Rosas Digital
Un incidente vial fatal ocurrió este viernes por la tarde en la autopista Rosario-Córdoba. Un hombre de aproximadamente 40 años falleció tras el choque entre su camioneta Nissan Frontier y un camión Scania. El siniestro tuvo lugar cerca de las 14, a 100 metros del puente de acceso a Carcarañá, en la mano hacia Córdoba.
Según reportes preliminares, la pick-up habría embestido desde atrás al camión, conducido por un hombre de 58 años, aunque se desconocen los pormenores exactos.
La Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el sitio realizando las pericias para determinar las razones de la colisión.
El tránsito está cortado en la mano hacia el oeste y no se puede acceder por la ruta 26 a Carcarañá. Se implementaron desvíos hacia la vieja ruta 9 a la altura de San Jerónimo Sud. En el sentido opuesto, hacia Rosario, la circulación es normal.
El fuego, iniciado por una quema de basura, amenazaba con propagarse a un campo lindero pero fue sofocado a tiempo por una dotación.
El fenómeno climático azotó Las Parejas durante la madrugada del domingo provocando voladura de chapas, caida de árboles y problemas en el cableado eléctrico, requiriendo un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para mitigar los daños.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo ayer miércoles una jornada agitada, con intervenciones en la zona rural por incendios de basura y pastizales.
En la medinoche del jueves al viernes un camión cisterna que transportaba aceite de girasol volcó en el km 335, cerca de Carcarañá, provocando el derrame de la carga y cortes de tránsito.
El siniestro se originó este jueves en un galpón de camiones y se extendió a la vía pública. Bomberos trabajaron con denuedo para apagar el fuego.
Un fuerte estallido en tanques de combustible causó conmoción y la evacuación de vecinos en pleno centro de la ciudad. No hubo víctimas fatales.
Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.
Mercado de granos - Por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - A las puertas de lo que promete ser una cosecha récord ¿que decisiones tomar si hay que liquidar a cosecha?
El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.
La artista oriunda de Las Rosas y residente en Madrid, presentó su nuevo álbum 'God Loves Latinas' en una experiencia que mezcló reggaetón, electrónica y un ritual de fe y sensualidad.