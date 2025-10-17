Choque fatal en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto

Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.

Crédito: Rosario 3

Un incidente vial fatal ocurrió este viernes por la tarde en la autopista Rosario-Córdoba. Un hombre de aproximadamente 40 años falleció tras el choque entre su camioneta Nissan Frontier y un camión Scania. El siniestro tuvo lugar cerca de las 14, a 100 metros del puente de acceso a Carcarañá, en la mano hacia Córdoba.

La mecánica del choque

Según reportes preliminares, la pick-up habría embestido desde atrás al camión, conducido por un hombre de 58 años, aunque se desconocen los pormenores exactos.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el sitio realizando las pericias para determinar las razones de la colisión.

Interrupción del tránsito en la autopista

El tránsito está cortado en la mano hacia el oeste y no se puede acceder por la ruta 26 a Carcarañá. Se implementaron desvíos hacia la vieja ruta 9 a la altura de San Jerónimo Sud. En el sentido opuesto, hacia Rosario, la circulación es normal.

