Histórico: la Liga Cañadense es finalista de la "Copa País"

El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.

16 de octubre de 2025
liga cañadense final

El seleccionado de la Liga Cañadense de Fútbol escribió una página histórica este martes al clasificar a la gran final de la Copa País. En el partido de vuelta disputado en Adelia María, el equipo dirigido por Sebastián Lucero ratificó su superioridad al vencer a la Liga Regional de Río Cuarto por 2-1, sellando un global contundente de 4-1 que dejó sin respuestas al conjunto local.

Una clasificación sellada en el primer tiempo

La Cañadense, que llegaba con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida, demostró su jerarquía y no especuló con el resultado. El plan de juego fue ejecutado a la perfección, liquidando la serie en la primera mitad. A los 17 minutos, Gino Toia se encargó de poner el 1-0 que sepultaba las esperanzas de Río Cuarto, mientras que Diego Paniagua estiró la ventaja a los 32'. Con estos dos goles, la Cañadense estableció una distancia irremontable en el marcador global.

El orgullo de representar a la liga

En el complemento, la Liga Regional intentó reaccionar y descontó a los 20 minutos a través de Julián Messi. Sin embargo, el gol no alteró la solidez defensiva y el orden táctico de la Cañadense, que controló el trámite hasta el final.

"El esfuerzo fue muchísimo. Los viajes, la predisposición de los clubes, técnicos y las ganas de los jugadores de enfrentar este Torneo", destacó el DT Sebastián Lucero. "Esto no es por plata, sino por gloria y por el orgullo de representar a nuestra Liga", añadió.

Con este histórico triunfo, la Liga Cañadense de Fútbol se mete en la final del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. El partido definitorio será ante la Liga de Tandil y será a un solo partido, en estadio aún a designar aunque el rumor dice que sería en el Predio de AFA en Ezeiza.

