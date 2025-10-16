Histórico: la Liga Cañadense es finalista de la "Copa País"

Resultados de la fecha y tabla de posiciones del torneo Liga Cañadense de Futbol
Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.
El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.Deportes16 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El seleccionado de la Liga Cañadense de Fútbol escribió una página histórica este martes al clasificar a la gran final de la Copa País. En el partido de vuelta disputado en Adelia María, el equipo dirigido por Sebastián Lucero ratificó su superioridad al vencer a la Liga Regional de Río Cuarto por 2-1, sellando un global contundente de 4-1 que dejó sin respuestas al conjunto local.
La Cañadense, que llegaba con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida, demostró su jerarquía y no especuló con el resultado. El plan de juego fue ejecutado a la perfección, liquidando la serie en la primera mitad. A los 17 minutos, Gino Toia se encargó de poner el 1-0 que sepultaba las esperanzas de Río Cuarto, mientras que Diego Paniagua estiró la ventaja a los 32'. Con estos dos goles, la Cañadense estableció una distancia irremontable en el marcador global.
En el complemento, la Liga Regional intentó reaccionar y descontó a los 20 minutos a través de Julián Messi. Sin embargo, el gol no alteró la solidez defensiva y el orden táctico de la Cañadense, que controló el trámite hasta el final.
"El esfuerzo fue muchísimo. Los viajes, la predisposición de los clubes, técnicos y las ganas de los jugadores de enfrentar este Torneo", destacó el DT Sebastián Lucero. "Esto no es por plata, sino por gloria y por el orgullo de representar a nuestra Liga", añadió.
Con este histórico triunfo, la Liga Cañadense de Fútbol se mete en la final del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. El partido definitorio será ante la Liga de Tandil y será a un solo partido, en estadio aún a designar aunque el rumor dice que sería en el Predio de AFA en Ezeiza.
Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.
Fue 2 a 0 a su favor, con la apertura del marcador logrado por el rosense Nico Ibarra. Ahora buscará sostener la ventaja en la revancha fuera de casa.
La destacada billarista rosense será la única representante argentina en la Categoría Femenina Individual en el certamen que se disputa en Madrid, del 20 al 23 de noviembre.
Empató en Misiones y avanzó; su próximo rival será la Liga de Río Cuarto.
El piloto de Las Rosas triunfó en el Autódromo Rafaela en una fecha doble, subiendo a la tercera posición del campeonato. La competencia define la fase de la temporada.
Se completaron los partidos correspondientes a la fecha 6 en las Zonas 1 y 3, y se jugó la fecha 7 adelantada de la Zona 2, cuyo último encuentro se define hoy en Las Parejas. A continuación, te presentamos el resumen y toda la estadística de la Liga Cañadense de Fútbol.
La Liga Cañadense se impuso por 3-1 a la Liga de Eldorado (Misiones) en el partido de ida de cuartos de final de la Copa País, disputado el sábado 27 de septiembre en el estadio de ADEO, en Cañada de Gómez.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.
La vivienda, recuperada en una causa penal en Granadero Baigorria, será un Hostal Asistido para 10 usuarios del hospital Agudo Ávila.
Videos publicados en Contacto FM 100.9 violentos enfrentamientos con piedras, palos y picanas se registraron durante el fin de semana que pasó. Los residentes de la zona reclaman más seguridad.
Los trabajos de bacheo y repavimentación se concentran en la travesía urbana de Las Rosas y en el tramo Villa Eloísa hasta Armstrong, con paso alternado de vehículos.