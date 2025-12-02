Las Rosas: se viene la 17° Fiesta de la Feria Navideña

El evento gratuito ofrece música, artesanías y actividades familiares este 6 y 7 de diciembre en el predio Casa de la Cultura.

Un fin de semana festivo

 Este fin de semana, la ciudad de Las Rosas se prepara para vivir la 17° edición de la Fiesta de la Feria Navideña. La celebración, que tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre desde las 18 horas en el Predio Casa de la Cultura, promete dos jornadas inolvidables llenas de espíritu festivo para residentes y visitantes.

Actividades para todos

El evento contará con una variada feria de artesanos, juegos infantiles, completo servicio de buffet y espectáculos en vivo de música y danza. Esta tradicional cita invita a toda la comunidad a disfrutar de un ambiente familiar y de acceso libre y gratuito, consolidándose como uno de los encuentros más esperados de la temporada.

