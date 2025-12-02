Las Rosas: se viene la 17° Fiesta de la Feria Navideña

Muestra "Ecos de Tradición" en Las Rosas: Un Viaje al Alma del Gaucho
El Museo Histórico Municipal acoge una exposición sobre la cultura gaucha, con foco en el legado de José Hernández y la identidad nacional.
El evento gratuito ofrece música, artesanías y actividades familiares este 6 y 7 de diciembre en el predio Casa de la Cultura.
Este fin de semana, la ciudad de Las Rosas se prepara para vivir la 17° edición de la Fiesta de la Feria Navideña. La celebración, que tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre desde las 18 horas en el Predio Casa de la Cultura, promete dos jornadas inolvidables llenas de espíritu festivo para residentes y visitantes.
El evento contará con una variada feria de artesanos, juegos infantiles, completo servicio de buffet y espectáculos en vivo de música y danza. Esta tradicional cita invita a toda la comunidad a disfrutar de un ambiente familiar y de acceso libre y gratuito, consolidándose como uno de los encuentros más esperados de la temporada.
A miles de kilómetros de Cosquín, en Fukushima (Japón), el pueblo de Kawamata late al ritmo de la zamba y la chacarera. Su lazo de más de 50 años con el folclore argentino es hoy además una estrategia para enfrentar el despoblamiento.
El evento, organizado por la Peña La Carreta, junto al Ballet Patria Joven y el Grupo Forjando Sueños, se celebró durante dos jornadas el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. (Ver video)
"La Biblio" es sede de un importante encuentro organizado por "Núcleo Cultura y Acción", con la participación de CONABIP y el Lic. Patricio Perassi.
La artista oriunda de Las Rosas y residente en Madrid, presentó su nuevo álbum 'God Loves Latinas' en una experiencia que mezcló reggaetón, electrónica y un ritual de fe y sensualidad.
Tamara Ronchese, oriunda de Las Rosas, y conocidad artísticamente como Rizha se presentó este sábado en el "Subculture Party" en la ciudad californiana. Se la espera en Argentina en los próximos dias.
El encuentro de folklore contó con delegaciones de Colombia y Polonia más grupos locales y de la región. El evento se desarrolló en la Peña La Carreta.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Este 1 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Dr. Ignacio Vacca.
La billarista de Las Rosas será protagonista en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte, representando al deporte local a nivel nacional.