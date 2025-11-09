Las Rosas vibró con el 17° Encuentro Nacional de Danzas Folklóricas y 2° de Colectividades

El 17° Encuentro Nacional de Danzas Folklóricas y el 2° Encuentro de Colectividades se realizó con éxito en el Gimnasio del Club Atlético Williams Kemmis de Las Rosas.

El evento, organizado por la Peña La Carreta, junto al Ballet Patria Joven y el Grupo Forjando Sueños, se celebró durante dos jornadas (sábado 1 y domingo 2 de noviembre). La Carreta agradeció a los asistentes por el acompañamiento durante la fiesta cultural, destacando el "trabajo a pulmón" y la dedicación.

Imágenes: FaceBook Peña La Carreta