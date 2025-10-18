En marcha la Capacitación de Bibliotecas Populares en Las Rosas

"La Biblio" es sede de un importante encuentro organizado por "Núcleo Cultura y Acción", con la participación de CONABIP y el Lic. Patricio Perassi.

Hoy, sábado 18 de octubre, la ciudad de Las Rosas es el epicentro de una jornada para las bibliotecas populares de la región. Desde las 9 de la mañana, la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, popularmente conocida como "la Biblio", abrió sus puertas en Moreno 461 para recibir la "Capacitación de Bibliotecas Populares".

El evento, organizado por "Núcleo Cultura y Acción" de la Provincia de Santa Fe, comenzó con la inscripción de los asistentes a las 9 hs.

En estos momentos, se está desarrollando la primera parte del temario: una capacitación a cargo de autoridades y representantes de distintas áreas de CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), que inició puntualmente a las 9:30 hs.

Según el cronograma, esta actividad se extenderá hasta las 12 hs, cuando se realizará un receso para el almuerzo.

La jornada se reanudará a las 13:15 hs con la segunda parte del programa: una "Dinámica de grupos desde las actividades lúdicas", que estará a cargo del Lic. Patricio Perassi, enfocada en las dinámicas entre los integrantes de una biblioteca.

Se espera que el cierre de la jornada tenga lugar a las 14:30 hs, culminando así este importante encuentro de formación y fortalecimiento para las bibliotecas populares.

