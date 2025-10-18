En marcha la Capacitación de Bibliotecas Populares en Las Rosas

Hoy, sábado 18 de octubre, la ciudad de Las Rosas es el epicentro de una jornada para las bibliotecas populares de la región. Desde las 9 de la mañana, la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, popularmente conocida como "la Biblio", abrió sus puertas en Moreno 461 para recibir la "Capacitación de Bibliotecas Populares".

El evento, organizado por "Núcleo Cultura y Acción" de la Provincia de Santa Fe, comenzó con la inscripción de los asistentes a las 9 hs.

En estos momentos, se está desarrollando la primera parte del temario: una capacitación a cargo de autoridades y representantes de distintas áreas de CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), que inició puntualmente a las 9:30 hs.

Según el cronograma, esta actividad se extenderá hasta las 12 hs, cuando se realizará un receso para el almuerzo.

La jornada se reanudará a las 13:15 hs con la segunda parte del programa: una "Dinámica de grupos desde las actividades lúdicas", que estará a cargo del Lic. Patricio Perassi, enfocada en las dinámicas entre los integrantes de una biblioteca.

Se espera que el cierre de la jornada tenga lugar a las 14:30 hs, culminando así este importante encuentro de formación y fortalecimiento para las bibliotecas populares.