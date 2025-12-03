España. A pocas horas de celebrarse el Día Mundial de las Personas con Discapacidad este 3 de diciembre, la plataforma Cultura Inquieta junto a la compañía energética Iberdrola dieron a conocer los resultados de la segunda edición de su certamen audiovisual. La iniciativa busca visibilizar la diversidad y fomentar la empatía a través de la creatividad.

Un certamen por la igualdad

El concurso «Historias de inclusión» convocó a cineastas aficionados y profesionales de todo el mundo para presentar microcortos de hasta tres minutos. El objetivo principal fue abrir espacios donde la diferencia se entienda como un elemento que amplía la sociedad, promoviendo el respeto y el aprendizaje compartido. La convocatoria cerró el pasado 26 de noviembre.

Alta participación y calidad

El jurado ha destacado la dificultad para seleccionar a los premiados debido a la gran calidad y sensibilidad de las propuestas recibidas. Finalmente, se han seleccionado dos obras ganadoras que se repartirán un total de 3.000 euros en premios. Además, debido al alto nivel de los trabajos, el palmarés se ha ampliado para incluir 12 menciones especiales que, según los organizadores, «llegan al corazón por sus mensajes y lecciones de vida».

Primer Premio, dotado con 2.000 euros

Mi tío, de Almendros Duque

Segundo Premio, dotado con 1.000 euros

Donde comen dos, de Premium Communications

LAS,12 MENCIONES ESPECIALES PUEDEN VERSE EN:

Cultura Inquieta

Es una plataforma creativa española que nació en 2010 a partir de un festival de música y un club de jazz, y se ha convertido en una comunidad en línea con millones de seguidores. Se dedica a visibilizar y dar voz al talento en diversas áreas como el arte, la música, la literatura, la fotografía, el cine y el diseño, con el objetivo de inspirar a su comunidad y promover el debate creativo.