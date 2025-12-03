Las Rosas: se viene la 17° Fiesta de la Feria Navideña
El evento gratuito ofrece música, artesanías y actividades familiares este 6 y 7 de diciembre en el predio Casa de la Cultura.
Realizado el España, el concurso internacional "Historias de Inclusión" llamó a producir vídeos sobre diversidad y empatía en vísperas del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.Cultura03 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
España. A pocas horas de celebrarse el Día Mundial de las Personas con Discapacidad este 3 de diciembre, la plataforma Cultura Inquieta junto a la compañía energética Iberdrola dieron a conocer los resultados de la segunda edición de su certamen audiovisual. La iniciativa busca visibilizar la diversidad y fomentar la empatía a través de la creatividad.
El concurso «Historias de inclusión» convocó a cineastas aficionados y profesionales de todo el mundo para presentar microcortos de hasta tres minutos. El objetivo principal fue abrir espacios donde la diferencia se entienda como un elemento que amplía la sociedad, promoviendo el respeto y el aprendizaje compartido. La convocatoria cerró el pasado 26 de noviembre.
El jurado ha destacado la dificultad para seleccionar a los premiados debido a la gran calidad y sensibilidad de las propuestas recibidas. Finalmente, se han seleccionado dos obras ganadoras que se repartirán un total de 3.000 euros en premios. Además, debido al alto nivel de los trabajos, el palmarés se ha ampliado para incluir 12 menciones especiales que, según los organizadores, «llegan al corazón por sus mensajes y lecciones de vida».
Primer Premio, dotado con 2.000 euros
Mi tío, de Almendros Duque
Segundo Premio, dotado con 1.000 euros
Donde comen dos, de Premium Communications
LAS,12 MENCIONES ESPECIALES PUEDEN VERSE EN:
Cultura Inquieta
Es una plataforma creativa española que nació en 2010 a partir de un festival de música y un club de jazz, y se ha convertido en una comunidad en línea con millones de seguidores. Se dedica a visibilizar y dar voz al talento en diversas áreas como el arte, la música, la literatura, la fotografía, el cine y el diseño, con el objetivo de inspirar a su comunidad y promover el debate creativo.
El evento gratuito ofrece música, artesanías y actividades familiares este 6 y 7 de diciembre en el predio Casa de la Cultura.
El Museo Histórico Municipal acoge una exposición sobre la cultura gaucha, con foco en el legado de José Hernández y la identidad nacional.
A miles de kilómetros de Cosquín, en Fukushima (Japón), el pueblo de Kawamata late al ritmo de la zamba y la chacarera. Su lazo de más de 50 años con el folclore argentino es hoy además una estrategia para enfrentar el despoblamiento.
El evento, organizado por la Peña La Carreta, junto al Ballet Patria Joven y el Grupo Forjando Sueños, se celebró durante dos jornadas el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. (Ver video)
"La Biblio" es sede de un importante encuentro organizado por "Núcleo Cultura y Acción", con la participación de CONABIP y el Lic. Patricio Perassi.
La artista oriunda de Las Rosas y residente en Madrid, presentó su nuevo álbum 'God Loves Latinas' en una experiencia que mezcló reggaetón, electrónica y un ritual de fe y sensualidad.
Tamara Ronchese, oriunda de Las Rosas, y conocidad artísticamente como Rizha se presentó este sábado en el "Subculture Party" en la ciudad californiana. Se la espera en Argentina en los próximos dias.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
Este 1 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. El tribunal está integrado por el Juez de Primera Instancia Dr. Ignacio Vacca.
La billarista de Las Rosas será protagonista en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte, representando al deporte local a nivel nacional.