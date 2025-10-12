Rizha se presentó anoche en Los Ángeles (California - EEUU)

Rizha encendió Los Ángeles con la presentación de “God Loves Latinas”, un proyecto que celebra la identidad y el deseo sin filtros.

La artista argentina, oriunda de Las Rosas y radicada hace más de una década en Madrid, presentó su nuevo disco en una noche intensa y vibrante, donde cada tema reflejó su fuerza, su autenticidad y su mirada provocadora.

💿 “God Loves Latinas” reúne nueve canciones que viajan entre el reguetón lento y la electrónica más salvaje, un sonido que te lleva del movimiento suave al pogo inevitable.

Con una actitud arrolladora y un carisma que conquista cualquier escenario, Rizha hizo que nadie quedara quieto.

Y como guiño a la estética del álbum, sorprendió al público regalando rosarios y tangas —símbolos tan irreverentes como el espíritu del disco—, dejando claro que su nombre ya no se olvida.

Programación de la gira

19/09 – GRANADA, Sala Riff

27/09 – VALENCIA, @rotoclubvlc

03/10 – BARCELONA, Sala Sauvage

08(10 – MADRID, Clamores

11/10 – LOS ÁNGELES, @subcultureparty

15/11 – VIGO, @saladopplervigo

21/11 – MÁLAGA, Sala Marte

22/11 – CÁDIZ, @monkey_week

Se espera fecha para su presentación en Argentina.

Entrevista en @lunatunesradio

-Te presentas un nuevo disco que saldrá pronto. God Loves Latinas ¿qué nos puedes contar de este trabajo?

El disco que surgió básicamente es de la nostalgia de lo que yo recordaba de Argentina, o sea, lo que recuerdo de Argentina, que viene siendo cosas de antes del 2011, y lo que he vivido en Madrid y mi cultura aquí, que ha sido club music y como todo ese lado. Es como un híbrido de esas dos cosas casándose.

Son dos cosas que parecía que no iban a casar ni de coña, pero casan muy, muy, muy, muy bien. Entonces es todo como música oscura, síntesis, club, tal. Guay.

Mezclado con ritmos latinos del 2008, rollo reggaetón de la época de los primeros álbumes de Daddy Yanky, Wisin y Yandel, cumbia también, está RKT. O sea, es como muy... un híbrido extraño. Es básicamente el soundtrack de mi cabeza a diario, ¿no? Pero puesto en práctica.

Y la verdad es que estoy súper, súper, súper contenta. Súper contenta con cómo está quedando y ya fuera de eso, de la parte creativa aquí y tal. Lo he estado tocando porque ya estamos con la gira del disco. Y lo he estado tocando y es muy divertido de tocar en el show.

-Si lo tuvieras que definir en tres palabras, ¿cuáles serían?

- Dios, latinas y milfs. Como palabras definitivas. Y aunque esas son perfectas en realidad. Es como muy... movido, oscuro, sexy. O sea, no sé, es como que me da... O sea, es un disco que me da muchas ganas de decir, ¡dammm!



