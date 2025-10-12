Rizha se presentó anoche en Los Ángeles (California - EEUU)

Las Rosas fue sede del Festifolk internacional 2025
El encuentro de folklore contó con delegaciones de Colombia y Polonia más grupos locales y de la región. El evento se desarrolló en la Peña La Carreta.
Tamara Ronchese, oriunda de Las Rosas, y conocidad artísticamente como Rizha se presentó este sábado en el "Subculture Party" en la ciudad californiana. Se la espera en Argentina en los próximos dias.Cultura12 de octubre de 2025Las Rosas Digital
Rizha encendió Los Ángeles con la presentación de “God Loves Latinas”, un proyecto que celebra la identidad y el deseo sin filtros.
La artista argentina, oriunda de Las Rosas y radicada hace más de una década en Madrid, presentó su nuevo disco en una noche intensa y vibrante, donde cada tema reflejó su fuerza, su autenticidad y su mirada provocadora.
💿 “God Loves Latinas” reúne nueve canciones que viajan entre el reguetón lento y la electrónica más salvaje, un sonido que te lleva del movimiento suave al pogo inevitable.
Con una actitud arrolladora y un carisma que conquista cualquier escenario, Rizha hizo que nadie quedara quieto.
Y como guiño a la estética del álbum, sorprendió al público regalando rosarios y tangas —símbolos tan irreverentes como el espíritu del disco—, dejando claro que su nombre ya no se olvida.
Programación de la gira
19/09 – GRANADA, Sala Riff
27/09 – VALENCIA, @rotoclubvlc
03/10 – BARCELONA, Sala Sauvage
08(10 – MADRID, Clamores
11/10 – LOS ÁNGELES, @subcultureparty
15/11 – VIGO, @saladopplervigo
21/11 – MÁLAGA, Sala Marte
22/11 – CÁDIZ, @monkey_week
Se espera fecha para su presentación en Argentina.
-Te presentas un nuevo disco que saldrá pronto. God Loves Latinas ¿qué nos puedes contar de este trabajo?
El disco que surgió básicamente es de la nostalgia de lo que yo recordaba de Argentina, o sea, lo que recuerdo de Argentina, que viene siendo cosas de antes del 2011, y lo que he vivido en Madrid y mi cultura aquí, que ha sido club music y como todo ese lado. Es como un híbrido de esas dos cosas casándose.
Son dos cosas que parecía que no iban a casar ni de coña, pero casan muy, muy, muy, muy bien. Entonces es todo como música oscura, síntesis, club, tal. Guay.
Mezclado con ritmos latinos del 2008, rollo reggaetón de la época de los primeros álbumes de Daddy Yanky, Wisin y Yandel, cumbia también, está RKT. O sea, es como muy... un híbrido extraño. Es básicamente el soundtrack de mi cabeza a diario, ¿no? Pero puesto en práctica.
Y la verdad es que estoy súper, súper, súper contenta. Súper contenta con cómo está quedando y ya fuera de eso, de la parte creativa aquí y tal. Lo he estado tocando porque ya estamos con la gira del disco. Y lo he estado tocando y es muy divertido de tocar en el show.
-Si lo tuvieras que definir en tres palabras, ¿cuáles serían?
- Dios, latinas y milfs. Como palabras definitivas. Y aunque esas son perfectas en realidad. Es como muy... movido, oscuro, sexy. O sea, no sé, es como que me da... O sea, es un disco que me da muchas ganas de decir, ¡dammm!
En los estudios de JH Televisión, estuvo presente Jeidy Piedrahita, una joven artista de Las Rosas que destaca por su talento y su propuesta musical innovadora.
Se presenta en el Museo Municipal de Las Rosas invitando a la comunidad a disfrutar de la muestra de pinturas de Antonio Haderne, que estará abierta al público hasta el viernes 26 de septiembre.
El grupo de danza folklórica "El Trébol" ha cautivado al público europeo con su talento, participando en un prestigioso festival internacional en Portugal y preparándose para otro gran evento en las Islas Azores.
El violista ofreció su Concierto Temático en Las Rosas en una nueva actividad de Extensión Cultural Artística (ECA), en su ininterrumpido rol como espacio promotor de la cultura en la región.
El exvocalista de Los Palmeras se presentará el 25 de julio en Santa Fe, tras recuperarse de un ACV, como invitado especial del legendario grupo uruguayo.
Se anunciaron los artistas principales del evento que se celebrará del 17 al 19 de octubre en el predio de Casa de la Cultura, con una programación artística que combina rock, folklore y ritmos populares.
El acusado, de 41 años, fue imputado por abusar de su sobrina. Tras la detención en una zona rural, fue alojado en la Alcaidía Departamental de Las Rosas.
Fue 2 a 0 a su favor, con la apertura del marcador logrado por el rosense Nico Ibarra. Ahora buscará sostener la ventaja en la revancha fuera de casa.
Por Mónica Ortolani - El mercado de granos muestra brechas entre precios disponibles y futuros. Soja, maíz y trigo con cotizaciones clave para planificar coberturas, aprovechar valores actuales y minimizar riesgos comerciales.
