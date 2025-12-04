Cultura y Malvinas: Se presentó en Las Parejas el libro sobre el "Gaucho Rivero" de Raúl Ríos



Días atrás, la Biblioteca Popular José Hernández fue escenario de un importante evento cultural con la presentación de la nueva obra literaria del escritor Raúl R. Ríos.

Ante un marco de público dedicado, el autor —oriundo de Alejandra pero radicado en Las Parejas— dio a conocer su libro titulado "Antonio Rivero / Herencia Gaucha". La obra aborda, a través de la literatura gauchesca, la vida y legado del "Gaucho Rivero", figura histórica considerada el padre de la causa Malvinas.

Acompañamiento institucional y regional

La jornada contó con una destacada presencia de autoridades y referentes de la región, entre ellos Claudia Giaccone -Subsecretaria de Región Centro / Sta Fe-, la concejal electa Susana Rossini, el presidente comunal de Los Molinos, Jorge Paladini, y la secretaria de cultura de Tortugas, Celeste Contreras. También estuvieron presentes Ezequiel De Benedetti, miembros de la comisión de la Biblioteca Popular, y representantes de diversas entidades educativas y culturales.

Música y tradición

El evento, conducido por Claudio Pellegrini, no solo fue literario sino también artístico. La velada contó con la participación del payador Maxi Acosta y culminó con un cierre imponente a cargo del cuarteto de menores de la agrupación Huayna Suty, recientes finalistas del prestigioso Festival de Malambo de Labo