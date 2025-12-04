Cultura y Malvinas: Se presentó en Las Parejas el libro sobre el "Gaucho Rivero" de Raúl Ríos

"Historias de Inclusión"
Realizado el España, el concurso internacional "Historias de Inclusión" llamó a producir vídeos sobre diversidad y empatía en vísperas del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
Una jornada emotiva que unió literatura, historia y tradición tuvo lugar en la Biblioteca Popular José Hernández de la ciudad vecina, ante un atento público.Cultura04 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
Días atrás, la Biblioteca Popular José Hernández fue escenario de un importante evento cultural con la presentación de la nueva obra literaria del escritor Raúl R. Ríos.
Ante un marco de público dedicado, el autor —oriundo de Alejandra pero radicado en Las Parejas— dio a conocer su libro titulado "Antonio Rivero / Herencia Gaucha". La obra aborda, a través de la literatura gauchesca, la vida y legado del "Gaucho Rivero", figura histórica considerada el padre de la causa Malvinas.
La jornada contó con una destacada presencia de autoridades y referentes de la región, entre ellos Claudia Giaccone -Subsecretaria de Región Centro / Sta Fe-, la concejal electa Susana Rossini, el presidente comunal de Los Molinos, Jorge Paladini, y la secretaria de cultura de Tortugas, Celeste Contreras. También estuvieron presentes Ezequiel De Benedetti, miembros de la comisión de la Biblioteca Popular, y representantes de diversas entidades educativas y culturales.
El evento, conducido por Claudio Pellegrini, no solo fue literario sino también artístico. La velada contó con la participación del payador Maxi Acosta y culminó con un cierre imponente a cargo del cuarteto de menores de la agrupación Huayna Suty, recientes finalistas del prestigioso Festival de Malambo de Labo
El evento gratuito ofrece música, artesanías y actividades familiares este 6 y 7 de diciembre en el predio Casa de la Cultura.
El Museo Histórico Municipal acoge una exposición sobre la cultura gaucha, con foco en el legado de José Hernández y la identidad nacional.
A miles de kilómetros de Cosquín, en Fukushima (Japón), el pueblo de Kawamata late al ritmo de la zamba y la chacarera. Su lazo de más de 50 años con el folclore argentino es hoy además una estrategia para enfrentar el despoblamiento.
El evento, organizado por la Peña La Carreta, junto al Ballet Patria Joven y el Grupo Forjando Sueños, se celebró durante dos jornadas el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. (Ver video)
"La Biblio" es sede de un importante encuentro organizado por "Núcleo Cultura y Acción", con la participación de CONABIP y el Lic. Patricio Perassi.
La artista oriunda de Las Rosas y residente en Madrid, presentó su nuevo álbum 'God Loves Latinas' en una experiencia que mezcló reggaetón, electrónica y un ritual de fe y sensualidad.
Ezequiel Prile aceptó un juicio abreviado en Cañada de Gómez. Fue hallado con 26 toneladas de cereal sustraído y dos armas de fuego en Carcarañá.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
El juez Lanfranco Pari avaló el pedido del fiscal en Cañada de Gómez. A F.A. se le imputan violación de domicilio, hurto y robo de una moto.
Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 26 años. Fue hallado en la ex-fundición ubicada en calle Uruguay tras un llamado por robo en proceso.