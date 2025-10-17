Verdecchia se r eunió con autoridades del SAMCo Las Rosas

El senador provincial Pablo Verdecchia analizó problemáticas de gestión y la necesidad de nuevas obras de infraestructura con la comisión directiva.

El senador provincial Pablo Verdecchia (departamento Belgrano) mantuvo una reunión de trabajo con la comisión directiva del Ente de Administración del SAMCo de Las Rosas. El objetivo fue abordar problemáticas de gestión y la necesidad de avanzar en obras de infraestructura clave para la institución.

Diálogo y compromiso de gestión

El senador destacó la importancia del trabajo mancomunado. “Tenemos plena confianza en que si todos aportamos una actitud de consenso, diálogo y compromiso de gestión, los objetivos se pueden lograr”, afirmó Verdecchia.

Apoyo a la salud local

A través de sus redes sociales, Verdecchia ratificó su compromiso de acompañar las gestiones necesarias para mejorar el funcionamiento y la infraestructura del sistema de salud local.

