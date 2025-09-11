Bomberos de Cañada de Gómez combatieron tres incendios

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez experimentó una jornada de intensa actividad este miércoles, al tener que responder a tres llamados de emergencia en distintos puntos del distrito. Las intervenciones se centraron en la extinción de incendios en zonas rurales, demostrando una vez más la rápida y eficaz respuesta del personal ante situaciones de riesgo.

La primera alerta se recibió durante la mañana y movilizó a una dotación hacia la zona sur de la ciudad. El foco ígneo se había originado en una cava que contenía basura, generando una densa columna de humo. La situación se tornó compleja debido a que el viento esparcía el humo sobre la autopista cercana, lo que representaba un serio peligro para la visibilidad de los conductores. Según informaron desde el cuartel, el personal trabajó arduamente durante dos horas y media para controlar y extinguir por completo las llamas.

Horas más tarde, a las 14:30, un segundo incendio requirió la intervención de los bomberos. En esta oportunidad, una unidad de ataque rápido se desplazó hasta las inmediaciones de la Ermita de Schoenstatt, donde se había desatado un incendio de pastizales. Las labores de extinción en este caso demandaron aproximadamente 40 minutos.

Finalmente, al anochecer, a las 20:30 horas, se produjo un nuevo llamado por otro incendio de pastizales. Dos unidades especializadas en incendios forestales acudieron al camino que conecta la Ruta 9 con la escuela rural Marinsalta. El operativo para sofocar el fuego en esta área se extendió por casi 50 minutos, cerrando una jornada de gran exigencia para el equipo de voluntarios.