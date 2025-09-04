Explosión e incendio en Totoras por tanques de combustible

Vehículo quedó encajado al girar en Ruta 178 y Calle 11
Bomberos Voluntarios de Las Parejas asistieron anoche a un automóvil que quedó atrapado en una maniobra. No hubo daños ni personas lesionadas.
Un fuerte estallido en tanques de combustible causó conmoción y la evacuación de vecinos en pleno centro de la ciudad. No hubo víctimas fatales.Bomberos04 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Un Jueves al mediodía, la tranquilidad de la ciudad de Totoras se vio interrumpida por una violenta explosión seguida de un incendio en la intersección de la avenida Maipú y Saavedra. El hecho, que tuvo lugar cerca de las 11:10 de la mañana, se originó en unos tanques de combustible destinados al abastecimiento de camiones, generando una inmediata respuesta de los equipos de emergencia y la evacuación preventiva de los vecinos de la zona.
Según las primeras informaciones, el incidente se desencadenó cuando material inflamable se derramó sobre la calzada y entró en combustión. Las llamas se extendieron rápidamente por varios metros, alcanzando y destruyendo por completo un vehículo que se encontraba estacionado en las cercanías. La magnitud del incendio provocó una densa columna de humo negro que pudo ser vista desde distintos puntos de la localidad.
Al lugar acudieron de inmediato dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Totoras, junto con personal policial y ambulancias. Los equipos de emergencia trabajaron arduamente para controlar la situación, enfriando la zona para evitar que el fuego se propagara a estructuras aledañas. Como medida de seguridad adicional, se interrumpió el suministro eléctrico en el área afectada.
Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales a causa de la explosión. Sin embargo, varias personas debieron ser asistidas por los servicios médicos debido a la inhalación de humo y fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención.
Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra bajo control, aunque los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento para asegurar completamente la zona. La investigación para determinar las causas exactas que provocaron el derrame y posterior incendio ya se encuentra en marcha.
Fuentes: Diario Cañada, InfoMás y FM Nueva (de Totoras)
El incendio, que generó una densa columna de humo, obligó a cortar la Ruta 91 y a desplegar operativos de seguridad en la Autopista N9-Rosario-Córdoba.
Dos automós se salieron de la calzada por aquaplaning en la autopista Rosario-Córdoba cerca de Cañada de Gómez. No hubo heridos.
Una maestra oriunda de Barrancas resultó herida este viernes por la mañana tras protagonizar un fuerte choque frontal. Fue hospitalizada.
Una sucesión de siniestros viales en jurisdicción de Cañada de Gómez generó demoras y activó a los servicios de emergencia este miércoles por la noche.
Un colectivo de la empresa Güemes se incendió en su parte trasera este martes por la noche en la Ruta Nacional 34, en el tramo entre Cañada Rosquín y Casas. A pesar de las grandes llamas, no se reportaron heridos.
Un Volkswagen Trend quedó totalmente calcinado entre Las Rosas y Bouquet; el conductor logró escapar a tiempo.
Un jurado popular de Santa Fe declaró culpable por unanimidad a Iván Oscar Carrizo en el primer juicio de este tipo en la ciudad. La Jueza luego fijó sentencia a cadena perpetua.
La Liga Cañadense de Fútbol se coronó campeona santafesina al superar a la Liga Rafaelina con un global de 4-2. Tras empatar 2-2 en la vuelta, celebró el título y avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará a la Liga Paranaense.
El pívot de 25 años y 2.05 metros, formado en C. A. Almafuerte y de último paso por La Unión de Formosa, se une al Decano para disputar la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.