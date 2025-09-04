Explosión e incendio en Totoras por tanques de combustible

Un Jueves al mediodía, la tranquilidad de la ciudad de Totoras se vio interrumpida por una violenta explosión seguida de un incendio en la intersección de la avenida Maipú y Saavedra. El hecho, que tuvo lugar cerca de las 11:10 de la mañana, se originó en unos tanques de combustible destinados al abastecimiento de camiones, generando una inmediata respuesta de los equipos de emergencia y la evacuación preventiva de los vecinos de la zona.

El origen del siniestro y la rápida respuesta

Según las primeras informaciones, el incidente se desencadenó cuando material inflamable se derramó sobre la calzada y entró en combustión. Las llamas se extendieron rápidamente por varios metros, alcanzando y destruyendo por completo un vehículo que se encontraba estacionado en las cercanías. La magnitud del incendio provocó una densa columna de humo negro que pudo ser vista desde distintos puntos de la localidad.

Al lugar acudieron de inmediato dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Totoras, junto con personal policial y ambulancias. Los equipos de emergencia trabajaron arduamente para controlar la situación, enfriando la zona para evitar que el fuego se propagara a estructuras aledañas. Como medida de seguridad adicional, se interrumpió el suministro eléctrico en el área afectada.





Consecuencias y estado de la situación

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales a causa de la explosión. Sin embargo, varias personas debieron ser asistidas por los servicios médicos debido a la inhalación de humo y fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención.

Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra bajo control, aunque los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento para asegurar completamente la zona. La investigación para determinar las causas exactas que provocaron el derrame y posterior incendio ya se encuentra en marcha.

Fuentes: Diario Cañada, InfoMás y FM Nueva (de Totoras)