Las Parejas: vientos y lluvia causaron daños y se movilizaron Bomberos y EPE

La tormenta, que comenzó cerca de las 2 de la mañana, trajo consigo vientos con ráfagas intensas y una precipitación de 28 milímetros. Los daños se concentraron en la infraestructura y el arbolado urbano.

Tarea de Bomberos y cortes de energía



Los Bomberos Voluntarios de Las Parejas iniciaron un intenso operativo de unas cuatro horas durante la madrugada, centrado en la voladura del techo de una vivienda y la remoción de cinco árboles caídos dentro del eje urbano.

El temporal afectó severamente las líneas de tensión de la EPE, causando un corte prolongado de media hora y otros cortes menores durante la mañana. Los operarios de la empresa trabajaron arduamente para restablecer el servicio.

Cerca de las 9:30 horas, el personal de Bomberos debió salir nuevamente hacia el sector oeste de la ciudad para retirar chapas sueltas de varios techos y de un galpón con daños muy importantes. En esta zona, se coordinaron acciones con la EPE debido a que el temporal provocó la caída al piso del pre-ensamblado, rompiendo varios pilares y caños de bajada, muchos de los cuales presentaban chapas enganchadas.

Pronóstico y vuelta a la calma

Tras completar todas las tareas de emergencia, los equipos de trabajo regresaron a sus bases. El pronóstico indica para el resto del domingo un cielo nublado y ventoso por la tarde, mientras que desde el lunes al jueves se espera un clima soleado con temperaturas mínimas bajas y tardes templadas.

Fuente: Radio Las Parejas y Bomberos Voluntarios