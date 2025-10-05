Las Parejas: vientos y lluvia causaron daños y se movilizaron Bomberos y EPE

Bomberos de Cañada de Gómez combatieron tres incendios
El cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo ayer miércoles una jornada agitada, con intervenciones en la zona rural por incendios de basura y pastizales.
El fenómeno climático azotó Las Parejas durante la madrugada del domingo provocando voladura de chapas, caida de árboles y problemas en el cableado eléctrico, requiriendo un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para mitigar los daños.
La tormenta, que comenzó cerca de las 2 de la mañana, trajo consigo vientos con ráfagas intensas y una precipitación de 28 milímetros. Los daños se concentraron en la infraestructura y el arbolado urbano.
Los Bomberos Voluntarios de Las Parejas iniciaron un intenso operativo de unas cuatro horas durante la madrugada, centrado en la voladura del techo de una vivienda y la remoción de cinco árboles caídos dentro del eje urbano.
El temporal afectó severamente las líneas de tensión de la EPE, causando un corte prolongado de media hora y otros cortes menores durante la mañana. Los operarios de la empresa trabajaron arduamente para restablecer el servicio.
Cerca de las 9:30 horas, el personal de Bomberos debió salir nuevamente hacia el sector oeste de la ciudad para retirar chapas sueltas de varios techos y de un galpón con daños muy importantes. En esta zona, se coordinaron acciones con la EPE debido a que el temporal provocó la caída al piso del pre-ensamblado, rompiendo varios pilares y caños de bajada, muchos de los cuales presentaban chapas enganchadas.
Tras completar todas las tareas de emergencia, los equipos de trabajo regresaron a sus bases. El pronóstico indica para el resto del domingo un cielo nublado y ventoso por la tarde, mientras que desde el lunes al jueves se espera un clima soleado con temperaturas mínimas bajas y tardes templadas.
Fuente: Radio Las Parejas y Bomberos Voluntarios
