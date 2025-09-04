Totoras: Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos intervino este jueves tras explosión e incendio

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, intervino este jueves tras una fuerte explosión de tanques de gasoil en un predio particular de la ciudad de Totoras. El incendio, que se desató al mediodía, afectó a varios vehículos y viviendas linderas, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas fatales.

El origen del siniestro y la rápida propagación

El hecho tuvo lugar en un galpón utilizado para guardar camiones, propiedad de un transportista local. Según las primeras pericias, el fuego se habría iniciado por una chispa generada durante trabajos de mantenimiento con una moladora. Las llamas alcanzaron rápidamente los depósitos de combustible, provocando una explosión que extendió el incendio hacia la calle y las propiedades cercanas.

Más de ocho dotaciones de bomberos de la región acudieron al lugar para controlar la situación. Las tareas se centraron en la contención del derrame de combustible, la absorción de los líquidos inflamables y el enfriamiento de la zona para evitar nuevos focos.

Operativo de emergencia y asistencia a los vecinos

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, se hizo presente en el lugar junto a la intendenta de Totoras, Guadalupe Lanatti, para supervisar el operativo. "Lo más importante fue que no se registraron víctimas. Ahora lo fundamental es el trabajo con la Brigada de Materiales Peligrosos para anular cualquier situación de riesgo", destacó el funcionario.

Como medida de precaución, las autoridades evaluaron el estado de las viviendas colindantes. "Queremos garantizar la tranquilidad de los vecinos. Si es necesario, serán reubicados de forma preventiva los días que hagan falta", explicó Escajadillo, asegurando que el área permanecerá bajo monitoreo mientras continúan las pericias técnicas.