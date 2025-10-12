"Nube" de tierra causa un choque múltiple en la ruta 34

Cañada de Gómez: Bomberos controlan un incendio en el patio de una vivienda
El fuego, iniciado por una quema de basura, amenazaba con propagarse a un campo lindero pero fue sofocado a tiempo por una dotación.
Un grave accidente múltiple se produjo durante la mañana de este domingo 12 en el kilómetro 108 de la Ruta Nacional 34, entre las localidades de Las Bandurrias y Centeno, en la provincia de Santa Fe. La colisión fue provocada por una repentina tormenta de tierra que redujo a cero la visibilidad en el tramo. El choque involucró a tres camiones y un automóvil, y dejó como resultado tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Samco de Cañada Rosquín.
Según las primeras informaciones, el siniestro se desencadenó cuando un automóvil y un camión colisionaron. Debido a la densa nube de polvo, dos camiones que circulaban detrás no lograron advertir la escena a tiempo e impactaron contra ellos, ocasionando la colisión cuádruple. Un testigo del hecho afirmó que la tormenta apareció "todo muy de repente, muy de golpe".
Minutos antes de declarar ante la policía, un testigo que logró esquivar a uno de los vehículos relató la situación. "La visibilidad no ayudaba mucho, nosotros disminuimos la velocidad a 40, y nos encontramos con un camión de golpe, y los esquivamos hacia la derecha. Y el que venía atrás de nosotros no lo vio y se lo comió", afirmó.
Tras el accidente, el tránsito en la ruta permaneció totalmente interrumpido mientras trabajaban en el lugar bomberos, ambulancias, personal de seguridad vial y efectivos de la policía local para asistir a las víctimas.
