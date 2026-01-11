Despiste en la Ruta 9: dos mujeres heridas tras perder el control de su vehículo

En las primeras horas de la mañana de hoy, alrededor de las 07:30 hs, se registró un siniestro vial en el kilómetro 389 de la Ruta Nacional 9. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Renault Clio perdió el control y terminó despistando hacia la banquina norte de la traza.

Al lugar acudió el grupo de guardia de los Bomberos Voluntarios de Armstrong, quienes trabajaron en la asistencia de las personas involucradas. Según el parte oficial, en el vehículo viajaban dos mujeres, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración.

Debido al impacto, ambas fueron trasladadas de urgencia al SAMCo de la ciudad de Armstrong para recibir la atención médica correspondiente. Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre el estado de salud actual de las pacientes ni sobre la participación de terceros en el incidente.