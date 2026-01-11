Despiste en la Ruta 9: dos mujeres heridas tras perder el control de su vehículo

Vuelco de un camión lechero en la ruta 178
Dos personas de San Genaro resultaron con lesiones tras el accidente ocurrido al mediodía cerca de La California. Fueron trasladadas al hospital local.
El siniestro ocurrió a primera mañana de este domingo en cercanías a la ciudad de Armstrong. Las accidentadas fueron trasladadas al SAMCo de dicha ciudad.Bomberos11 de enero de 2026Las Rosas Digital
En las primeras horas de la mañana de hoy, alrededor de las 07:30 hs, se registró un siniestro vial en el kilómetro 389 de la Ruta Nacional 9. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Renault Clio perdió el control y terminó despistando hacia la banquina norte de la traza.
Al lugar acudió el grupo de guardia de los Bomberos Voluntarios de Armstrong, quienes trabajaron en la asistencia de las personas involucradas. Según el parte oficial, en el vehículo viajaban dos mujeres, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración.
Debido al impacto, ambas fueron trasladadas de urgencia al SAMCo de la ciudad de Armstrong para recibir la atención médica correspondiente. Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre el estado de salud actual de las pacientes ni sobre la participación de terceros en el incidente.
El incidente vial se registró durante la madrugada de este 25 de diciembre. Según testigos, el vehículo dio un vuelco antes de ingresar al predio.
El vehículo funcionaba como remis y sufrió pérdidas totales. El chofer logró salir por sus propios medios e ileso.
El siniestro afectó un inmueble en calle Belgrano al 1100. Hubo daños en mercadería y mampostería. Bomberos solicitaron no utilizar el 911 para estos casos y comunicarse directamente a la guardia local: al número 100, al fijo 451465 o al celular 3471-383000.
Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.
El siniestro vial ocurrió Centeno y Las Bandurrias, e involucró a tres camiones y un automóvil. La visibilidad era muy escasa y tres personas resultaron heridas.
El fuego, iniciado por una quema de basura, amenazaba con propagarse a un campo lindero pero fue sofocado a tiempo por una dotación.
En una reciente entrevista radial, el intendente de Las Rosas brindó un balance sobre las obras en ejecución y nuevos proyectos. También lanzó duras críticas hacia el manejo de los fondos públicos.
Se logró la aprehensión en un procedimiento realizado por personal de la Unidad Regional III.
Un hombre fue aprehendido tras intentar sustraer pertenencias en el comercio la Media Luna. Cámaras de seguridad permitieron su rápida identificación.
