

Un incendio afectó este lunes por la noche a una vivienda ubicada en la calle Moreno, entre Maipú y Paso de los Andes, en la ciudad de Las Rosas. El siniestro requirió el rápido despliegue de cuatro dotaciones de bomberos locales, quienes lograron controlar las llamas sin que se registraran víctimas ni heridos.

Al momento de arribar tras el toque de la sirena de alarma general, los efectivos constataron una columna de humo proveniente del interior del domicilio.

Rescate animal y operativo rápido

Dado que la propietaria no se encontraba en el lugar, el personal de emergencias ingresó de manera forzada por una puerta lateral que conecta con la cocina. En el interior, los bomberos lograron rescatar ileso a un perro que había quedado atrapado. Además, retiraron a tiempo un vehículo que se encontraba estacionado en el garaje, evitando así que el fuego lo alcanzara.

Según detallaron fuentes del cuerpo de bomberos, el foco ígneo se desarrolló de forma generalizada en la parte trasera del inmueble. El ataque se realizó de manera ofensiva mediante dos líneas de agua desde distintos frentes, logrando sofocar el fuego en pocos minutos.

Daños materiales y causas en investigación

Si bien las llamas se concentraron en el fondo de la casa causando daños materiales considerables en ese sector, el resto de la propiedad resultó afectada principalmente por la acumulación de gases y hollín (tizne).

Tras finalizar las tareas de extinción, enfriamiento y ventilación con equipos especializados, el personal confirmó que el lugar quedó asegurado. Las causas que originaron el principio de incendio aún se desconocen y serán materia de peritaje en las próximas horas.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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