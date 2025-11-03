Agustín Carranza se impuso por nocaut en Cañada Rosquín

El seleccionado de la Liga Cañadense cayó por penales en la final de Copa País
El equipo de la Liga Tandilense se impuso 4-3 en la definición desde los 12 pasos. Su arquero Cristian Bucci fue el héroe al atajar dos disparos clave en Pergamino.
El pugilista rosense se impuso por nocaut en el segundo asalto a Ángel Flores, logrando un triunfo contundente en la velada boxistica.Deportes03 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
La velada de boxeo en Cañada Rosquín tuvo un desenlace vibrante cuando Agustín Carranza (de rojo) se alzó con la victoria sobre Ángel Flores (azul). La pelea, programada a tres rounds de tres minutos, se detuvo en el segundo asalto tras un contundente knock-out a favor de Carranza.
El rosense, con un peso de 58.300 kilogramos, superó al púgil Ángel Flores (60.00 kg) -de Desvío Arijón- en un enfrentamiento que demostró el poder de sus golpes. La victoria fue categórica.
Agustín en estos momentos es preparado por Rubén Rojas, del Monzón Boxing, de la ciudad de San Jorge.
Periodista: Juan Manuel López - Renacer Regional multimedios
