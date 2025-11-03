Agustín Carranza se impuso por nocaut en Cañada Rosquín

Carranza cerró el combate por la vía rápida.

La velada de boxeo en Cañada Rosquín tuvo un desenlace vibrante cuando Agustín Carranza (de rojo) se alzó con la victoria sobre Ángel Flores (azul). La pelea, programada a tres rounds de tres minutos, se detuvo en el segundo asalto tras un contundente knock-out a favor de Carranza.

El rosense, con un peso de 58.300 kilogramos, superó al púgil Ángel Flores (60.00 kg) -de Desvío Arijón- en un enfrentamiento que demostró el poder de sus golpes. La victoria fue categórica.

Agustín en estos momentos es preparado por Rubén Rojas, del Monzón Boxing, de la ciudad de San Jorge.

Periodista: Juan Manuel López - Renacer Regional multimedios