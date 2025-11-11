Hallan cocaína en avioneta encontrada sin ocupantes en camino rural de Arequito.

Una avioneta Cessna 210, abandonada y sin ocupantes, fue hallada este martes en un campo de la localidad de Arequito, departamento Caseros, provincia de Santa Fe, tras haber realizado un aterrizaje forzoso durante la madrugada. Agentes de Gendarmería Nacional (GNA) que acudieron al lugar de los hechos encontraron en su interior un paquete envuelto en lona verde que contenía clorhidrato de cocaína.

El hallazgo se produjo después de que un vecino alertara a las autoridades sobre la presencia de la aeronave accidentada. Los hechos indican que la avioneta realizó un aterrizaje de emergencia, quedando varada en un pastizal, con daños leves, cerca de un camino rural. Este suceso policial se investiga bajo la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Rosario, dada la naturaleza del cargamento ilícito.

El hallazgo en el campo

La aeronave, cuya matrícula aún no ha sido detallada, se encontraba con la trompa orientada hacia un camino vecinal, y presentaba abolladuras, presumiblemente a causa del impacto. Se estima que la maniobra de descenso abrupto ocurrió en horas de la madrugada, cuando la visibilidad era baja. Al arribar, los gendarmes procedieron a la inspección de la cabina, donde encontraron la sustancia, cuya cantidad exacta no fue precisada y se esperaba el resultado de las pericias de rigor. La investigación preliminar busca determinar el origen del vuelo y a quién pertenecía la aeronave. Para más detalles sobre aeronaves relacionadas con el narcotráfico en la región, consulte [Enlace interno a un artículo sobre vuelos irregulares].

Testimonio del vecino

Daniel, un vecino de Arequito, fue quien dio el primer aviso a las fuerzas de seguridad. "Fui al campo y vi un avión caído. Le avisamos al chico de Bomberos y él avisó a la Policía. Mi campo está seis kilómetros más adelante de donde apareció la avioneta", relató el testigo a Radio Casilda, y confirmó que no había ninguna persona a bordo de la aeronave. Asimismo ofreció detalles sobre las condiciones del hallazgo, indicando que "Lo único que vi es un palo roto unos 20 metros atrás. Se ve que se llevó un poco de alambre. Lo encontramos a las 8.30 aproximadamente". El testigo también señaló que no manipuló el motor, pero otro residente que pasó antes aseguró que "estaba frío", sugiriendo que el accidente había ocurrido varias horas antes de ser encontrado. Además, detalló que "La butaca y el tablero estaban intactos. No había roturas, sangre ni nada. La puerta estaba abierta", lo que sugiere que los ocupantes se retiraron ilesos y rápidamente de la escena.

Investigación y conexión narco

La coincidencia temporal del aterrizaje forzoso en Arequito con otros procedimientos en la provincia de Buenos Aires ha alertado a los investigadores. Este incidente se produce al mismo tiempo que se concretó la captura de Brian Bilbao, un presunto jefe narco que estaba en la lista de los prófugos más buscados de Santa Fe. Bilbao fue detenido en un operativo en Buenos Aires, cerca de las 3 de la madrugada, cuando Gendarmería detectó el aterrizaje de otra aeronave entre las localidades de Pergamino y Exaltación de la Cruz (imagen). En este segundo procedimiento, que puede aportar contexto adicional al caso, se secuestraron aproximadamente 400 kilos de cocaína que se transportaban en una camioneta, y se detuvo a un hombre de 48 años que aguardaba en tierra. La Procuraduría de Narcocriminalidad de Rosario ahora trabaja para determinar si existe una conexión directa o logística entre la avioneta abandonada en Arequito y la organización de Bilbao, conocida por contrabando de cocaína proveniente de Bolivia.