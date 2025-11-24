Disturbios tras el partido de Argentino versus Campaña, en Las Parejas

Las Parejas: detenido y moto secuestrada tras un allanamiento
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.Policiales24 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
Graves disturbios se registraron tras el encuentro deportivo entre Argentino y Campaña, resultando en daños materiales y un efectivo policial lesionado. Según informó el parte oficial, los incidentes fueron protagonizados por integrantes de la hinchada del Argentino, lo que obligó a una rápida intervención de las fuerzas de seguridad locales y unidades de refuerzo.
Durante el intento de restablecer el orden en las inmediaciones del estadio, un oficial de policía sufrió lesiones leves. Asimismo, se reportaron múltiples actos de vandalismo, incluyendo daños en vehículos estacionados en el sector de la entrada visitante y agresiones contra automóviles que circulaban en ese momento por la Ruta 178.
Con el objetivo de evitar una escalada mayor de violencia y proteger la integridad de los asistentes, la policía desplegó un operativo especial. Esta maniobra táctica forzó la salida de la hinchada de Campaña a través de caminos rurales, garantizando así su evacuación segura lejos de los focos de conflicto.
Las actuaciones quedaron a cargo del Dr. Miatello, fiscal en turno de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez. Se labraron las Actas de Procedimiento correspondientes (N° 469, 470 y 309/25) y la causa ha sido caratulada como "Infracción a la Ley de Espectáculos Deportivos, daño y lesiones leves dolosas".
El operativo se realizó en una vivienda de la zona oeste por una causa de desobediencia. El implicado había protagonizado una fuga a gran velocidad días atrás.
El involucrado fue trasladado a Jefatura para ser notificado y fichado por un robo anterior, cumpliendo una orden del Fiscal Dr. Tosco.
Comando Radioeléctrico detectó un VW Gol, sustraído en Bustinza, circulando con patente adulterada en Armstrong. Hay un aprehendido por encubrimiento.
Un violento incidente ocurrió en la ciudad de Las Rosas este martes por la tarde, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.
Gendarmería Nacional secuestró un paquete con droga dentro de una aeronave Cessna 210 que realizó un aterrizaje de emergencia en Santa Fe. El hecho se vincula a una causa narco.
Un intento de robo frustrado movilizó al Comando Radioeléctrico, dejando daños en la infraestructura de la entidad.
En el marco de la 2.° Copa Leo Ponzio, organizada por el Club Williams Kemmis de Las Rosas, se llevó adelante la presentación de estas impecables instalaciones de la institución.
El 22 de noviembre, a 52 km de Las Rosas, las tropas porteñas ejecutaron a cientos de soldados indefensos. Entre los sobrevivientes del horror estuvo José Hernández, futuro autor de la obra máxima de la literatura gauchesca.
Ya se conocen los cuatro equipos que lucharán por el título. El Kemmis y Almafuerte se quedaron afuera en cuartos de final. Repasa los resultados, goles y los próximos cruces.
Los incidentes exigieron una rápida intervención de fuerzas de seguridad y refuerzos.