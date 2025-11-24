Disturbios tras el partido de Argentino versus Campaña, en Las Parejas

Graves disturbios se registraron tras el encuentro deportivo entre Argentino y Campaña, resultando en daños materiales y un efectivo policial lesionado. Según informó el parte oficial, los incidentes fueron protagonizados por integrantes de la hinchada del Argentino, lo que obligó a una rápida intervención de las fuerzas de seguridad locales y unidades de refuerzo.

El saldo de los disturbios

Durante el intento de restablecer el orden en las inmediaciones del estadio, un oficial de policía sufrió lesiones leves. Asimismo, se reportaron múltiples actos de vandalismo, incluyendo daños en vehículos estacionados en el sector de la entrada visitante y agresiones contra automóviles que circulaban en ese momento por la Ruta 178.

Operativo cerrojo y salida por zona rural

Con el objetivo de evitar una escalada mayor de violencia y proteger la integridad de los asistentes, la policía desplegó un operativo especial. Esta maniobra táctica forzó la salida de la hinchada de Campaña a través de caminos rurales, garantizando así su evacuación segura lejos de los focos de conflicto.

Intervención judicial

Las actuaciones quedaron a cargo del Dr. Miatello, fiscal en turno de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez. Se labraron las Actas de Procedimiento correspondientes (N° 469, 470 y 309/25) y la causa ha sido caratulada como "Infracción a la Ley de Espectáculos Deportivos, daño y lesiones leves dolosas".