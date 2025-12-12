Federico Maoloni es el nuevo cura párroco de Bouquet

La localidad de Bouquet celebró recientemente la asunción del padre Federico Maoloni como su nuevo cura párroco, marcando el inicio de una etapa renovada para la institución religiosa local.

La ceremonia de bienvenida reunió a numerosos feligreses y referentes de la comunidad, quienes se acercaron para acompañar este momento trascendental.

Doble función pastoral

Un dato relevante es que Maoloni, quien ya se desempeñaba como sacerdote en Montes de Oca, continuará ejerciendo sus funciones allí. Asumirá las responsabilidades en Bouquet de manera paralela, un esfuerzo que fue recibido con entusiasmo por los vecinos, quienes valoraron su vocación de servicio.

Compromiso local

Con esta designación, la parroquia de Bouquet inicia un nuevo capítulo. El padre Maoloni expresó su agradecimiento y su firme compromiso de trabajar junto a la comunidad en las distintas actividades pastorales y sociales.

Fuente: 4TV