Delincuentes de alto perfil: revelaron cómo fueron las detenciones de “Cheche” y Luis Palavecino

La PDI lo detuvo en la autopista Rosario-Córdoba cuando intentaba huir en un remís hacia la provincia de Córdoba
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó este fin de semana la detención de dos hombres considerados de alta peligrosidad en el marco de la lucha contra el crimen organizado en el sur provincial. En operativos diferenciados, las fuerzas de seguridad lograron capturar a Luis Daniel Palavecino, vinculado a bandas narcocriminales, y a Darío Oscar M., conocido como “Cheche”.
El primer procedimiento tuvo lugar el sábado en una localidad del departamento San Lorenzo, cercana a Rosario. Allí, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), con apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales, detuvo a Palavecino. Según las investigaciones, el detenido es integrante de la banda “Los Menores”, una organización asociada al tráfico de estupefacientes y violencia armada.
El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, detalló la metodología del operativo: “Se contaba con información de que se encontraba en un festejo de cumpleaños, en una vivienda tipo casa de fin de semana. A partir de esa confirmación visual, se procedió a interceptarlo y detenerlo de manera inmediata”.
Este arresto es significativo para la estrategia de seguridad actual, ya que es el noveno caso resuelto mediante el sistema de recompensas y forma parte de los 15 recapturados de alto perfil desde el inicio de la gestión.
De forma paralela, la Policía de Investigaciones (PDI) interceptó a Darío Oscar M., alias “Cheche”, quien tenía un pedido de captura activo por amenazas calificadas y abuso de armas. La detención fue ejecutada por la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) tras dos meses de seguimiento en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.
Cristian Fabiani, director de la PDI, explicó las dificultades para dar con el paradero del prófugo: “Era una persona que se mantenía oculta, no dormía dos noches seguidas en el mismo lugar y se movía entre Santa Fe y la provincia de Córdoba”.
Gracias a la tecnología de inteligencia criminal, se detectó que el sospechoso intentaba fugarse nuevamente hacia Córdoba el sábado. Al momento de su captura, “Cheche” transportaba una suma cercana a los cuatro millones de pesos. Las autoridades investigan su posible vinculación con otros hechos recientes de abuso de armas en la región.
