Inseguridad en Las Parejas: Rossini pide convocar al Consejo

Federico Maoloni es el nuevo cura párroco de Bouquet
La comunidad celebró la asunción del sacerdote, quien mantendrá también sus funciones en Montes de Oca para guiar la vida pastoral local.
La concejal del bloque Hacemos solicitó al Ejecutivo municipal una reunión urgente por la ola de robos. Buscan una ciudad "sin miedo y sin rejas".Regionales14 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
Ante la creciente preocupación por los hechos delictivos registrados recientemente en la localidad, la concejal Susana Rossini, integrante del bloque Hacemos, presentó un pedido formal al Departamento Ejecutivo Municipal. La edil exigió la "inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad Ciudadana" con la asistencia obligatoria de cada uno de sus representantes.
La solicitud surge como respuesta a una ola de inseguridad en Las Parejas que incluye intentos de robo, entraderas y operativos antidrogas. A través de un comunicado audiovisual que expone imágenes de delitos recientes y presencia policial, Rossini manifestó la urgencia de tomar medidas "para no vivir más detrás de una reja, con miedo".
La legisladora enfatizó la necesidad de reactivar el organismo local para coordinar acciones preventivas. "Queremos escuchar la voz de los integrantes de este consejo", expresó Rossini. El objetivo planteado por el bloque opositor es reunir a las autoridades para "trabajar por una ciudad sin rejas, sin miedo y en paz", buscando devolver la tranquilidad a los vecinos ante la escalada de violencia urbana.
El evento generó pánico y daños materiales en la localidad santafesina sobre ruta 9. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que no es un tornado. ¿De qué se trata este suceso?.
Ayer por la tarde se llevó a cabo el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal de Bouquet encabezada por Luis Sabena.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
La firma DBT SA-Cramaco desvinculó personal por la caída de demanda y costos. Gremios solicitan la intervención urgente del Ministerio de Trabajo.
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
Tormenta intensa desde las 23:00. Ráfagas máximas a medianoche desde el Sur, bajando y rotando al Suroeste
Encabezado por Michlig y Verdecchia, el acto destacó el compromiso social del titular de Renacer Regional FM. D’Abarno reivindicó el valor de comunicar en las pequeñas comunidades y dar voz a los protagonistas locales.
Ante la indiferencia nacional que mantenía aislada a la Mesopotamia, Uranga y Sylvestre Begnis encontraron un vacío legal para avanzar solos. Crónica de una obra monumental que nació del hartazgo político y se transformó en un hito de la ingeniería mundial.