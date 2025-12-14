Inseguridad en Las Parejas: Rossini pide convocar al Consejo

Ante la creciente preocupación por los hechos delictivos registrados recientemente en la localidad, la concejal Susana Rossini, integrante del bloque Hacemos, presentó un pedido formal al Departamento Ejecutivo Municipal. La edil exigió la "inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad Ciudadana" con la asistencia obligatoria de cada uno de sus representantes.

Una ciudad sin miedo

La solicitud surge como respuesta a una ola de inseguridad en Las Parejas que incluye intentos de robo, entraderas y operativos antidrogas. A través de un comunicado audiovisual que expone imágenes de delitos recientes y presencia policial, Rossini manifestó la urgencia de tomar medidas "para no vivir más detrás de una reja, con miedo".

Trabajo conjunto contra el delito

La legisladora enfatizó la necesidad de reactivar el organismo local para coordinar acciones preventivas. "Queremos escuchar la voz de los integrantes de este consejo", expresó Rossini. El objetivo planteado por el bloque opositor es reunir a las autoridades para "trabajar por una ciudad sin rejas, sin miedo y en paz", buscando devolver la tranquilidad a los vecinos ante la escalada de violencia urbana.