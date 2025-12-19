Clausura y multa millonaria al club Carcarañá por uso pirotecnia en festejos del campeonato

Inseguridad en Las Parejas: Rossini pide convocar al Consejo
La concejal del bloque Hacemos solicitó al Ejecutivo municipal una reunión urgente por la ola de robos. Buscan una ciudad "sin miedo y sin rejas".
El municipio sancionó a la institución con 18 millones de pesos y el cierre de sus instalaciones tras las celebraciones por lograr el Torneo de la Liga Cañadense.Regionales19 de diciembre de 2025Las Rosas Digital
En la mañana de este viernes, la Municipalidad de Carcarañá, con apoyo de la Unidad Regional XVII, procedió a la clausura de la sede social y la cancha de primera división del club Carcarañá. La medida, dispuesta por el Juzgado de Faltas local, responde al uso masivo de pirotecnia sonora durante los festejos de la final de la liga cañadense el pasado domingo 14 de diciembre.
Las actas labradas establecen una clausura de 30 días para la sede de calle Ruta 9 y de 90 días para el estadio. Además, la institución deberá afrontar una multa económica de 18 millones de pesos por el incumplimiento de las normativas vigentes.
El conflicto escaló tras la denuncia de la organización Rescatados Carcarañá, que señaló la violación de la ordenanza municipal n° 2393/15. Esta norma prohíbe explícitamente la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad para proteger a la comunidad y a los animales. El operativo policial se concretó tras la presión social y la verificación del impacto sonoro durante los eventos deportivos.
La comunidad celebró la asunción del sacerdote, quien mantendrá también sus funciones en Montes de Oca para guiar la vida pastoral local.
El evento generó pánico y daños materiales en la localidad santafesina sobre ruta 9. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que no es un tornado. ¿De qué se trata este suceso?.
Ayer por la tarde se llevó a cabo el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal de Bouquet encabezada por Luis Sabena.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre arroja lo que vecinos creen que es tierra de cementerio sobre una camionet. Muchos lo describen como un ritual de “magia negra” destinado a intimidar.
La firma DBT SA-Cramaco desvinculó personal por la caída de demanda y costos. Gremios solicitan la intervención urgente del Ministerio de Trabajo.
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Mirando los precios ante las novedades de esta semana (baja de retenciones), para avanzar en las decisiones comerciales
Encabezado por Michlig y Verdecchia, el acto destacó el compromiso social del titular de Renacer Regional FM. D’Abarno reivindicó el valor de comunicar en las pequeñas comunidades y dar voz a los protagonistas locales.
Ante la indiferencia nacional que mantenía aislada a la Mesopotamia, Uranga y Sylvestre Begnis encontraron un vacío legal para avanzar solos. Crónica de una obra monumental que nació del hartazgo político y se transformó en un hito de la ingeniería mundial.
La policía de la UR III secuestró armas y drogas tras una serie de operativos ordenados por la justicia de Cañada de Gómez por incidentes deportivos.