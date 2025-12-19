Clausura y multa millonaria al club Carcarañá por uso pirotecnia en festejos del campeonato

Sanciones y clausura preventiva

En la mañana de este viernes, la Municipalidad de Carcarañá, con apoyo de la Unidad Regional XVII, procedió a la clausura de la sede social y la cancha de primera división del club Carcarañá. La medida, dispuesta por el Juzgado de Faltas local, responde al uso masivo de pirotecnia sonora durante los festejos de la final de la liga cañadense el pasado domingo 14 de diciembre.

Las actas labradas establecen una clausura de 30 días para la sede de calle Ruta 9 y de 90 días para el estadio. Además, la institución deberá afrontar una multa económica de 18 millones de pesos por el incumplimiento de las normativas vigentes.

Reclamo de protectoras de animales

El conflicto escaló tras la denuncia de la organización Rescatados Carcarañá, que señaló la violación de la ordenanza municipal n° 2393/15. Esta norma prohíbe explícitamente la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad para proteger a la comunidad y a los animales. El operativo policial se concretó tras la presión social y la verificación del impacto sonoro durante los eventos deportivos.