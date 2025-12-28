Pullaro inauguró el renovado aeropuerto de Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró oficialmente este sábado las nuevas obras de infraestructura del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. El evento, que contó con la participación de aproximadamente 25.000 ciudadanos, marcó la culminación de un proyecto financiado íntegramente con recursos provinciales que demandó una inversión de 150 millones de dólares. Tras los trabajos realizados, la terminal aérea retomará su operatividad plena a partir de este lunes 29 de diciembre.



Durante el acto central, Pullaro destacó la importancia estratégica de la obra para el desarrollo regional. “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo”, expresó el mandatario. Además, subrayó que la provincia de Santa Fe se posiciona ahora como la "capital del interior de la República Argentina", potenciando la logística para las empresas locales.

Una obra financiada con recursos propios

El proyecto se ejecutó en un contexto de ausencia de fondos nacionales para la obra pública. En este sentido, el gobernador enfatizó la transparencia en la gestión de los fondos: “Aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia. Cuando no se roba, la plata alcanza”. Pullaro también reconoció la continuidad institucional del proyecto, mencionando que la obra fue diseñada originalmente por Miguel Lifschitz y continuada durante la gestión de Omar Perotti, resaltando la importancia de las políticas de Estado.



Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia remarcó la autonomía de la provincia en materia de inversión. “Este aeropuerto es provincial y no está concesionado. Es de una provincia que se anima en una Argentina difícil, que nos deja solos y no contempla la obra pública”, señaló la exvicegobernadora, reforzando la idea de la terminal como un símbolo de soberanía productiva santafesina.

Detalles técnicos y modernización de la terminal

La intervención incluyó la repavimentación integral de la pista de aterrizaje, que posee una extensión de 3.000 metros. Según el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se trata de una obra de ingeniería de alto rendimiento ejecutada en apenas 90 días, convirtiéndose en la segunda pista más grande del país después de Ezeiza. Asimismo, se instaló un sistema de balizamiento LED de última tecnología para garantizar la seguridad en vuelos nocturnos y condiciones de baja visibilidad.



En cuanto a la infraestructura de servicios, la ampliación de la terminal flexible sumó más de 10.500 metros cuadrados al edificio original. Las mejoras contemplan la incorporación de dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional totalmente renovado. Complementariamente, se realizó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, mejorando los accesos terrestres a la estación aérea.

Impacto productivo y conexión internacional

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó directamente la obra con el despegue económico de la región. “Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo”, afirmó el funcionario. Esta conectividad busca abaratar los costos logísticos y facilitar la exportación de productos santafesinos a mercados globales.



La jornada de inauguración concluyó con una celebración popular que incluyó exhibiciones aéreas, paracaidismo y sorteos de pasajes. El cierre musical estuvo a cargo de la banda local Vilma Palma e Vampiros y la cantante Sofía Gazzaniga, coronando un hito histórico para la infraestructura de transporte en el sur de la provincia.












