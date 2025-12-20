Verdecchia anunció inversión histórica en escuelas del departamento Belgrano

El senador Pablo Verdecchia entregó fondos FANI por más de 237 millones de pesos destinados a la infraestructura educativa de diversas localidades.

El senador provincial por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, presentó un balance positivo del año 2025 al confirmar una inversión histórica en infraestructura educativa. A través de la gestión y entrega de 16 aportes del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), se alcanzó una cifra total de $237.198.258 destinada a diversos establecimientos escolares de la región.

Gestión y mejoras en los edificios escolares

Durante todo el ciclo lectivo, Verdecchia coordinó gestiones directas con directivos y comunidades educativas. Este trabajo conjunto permitió que los recursos públicos se transformaran en obras concretas y mejoras edilicias que benefician la cotidianeidad de los niños y niñas que asisten a estas instituciones. Recientemente, se completó la etapa anual con la entrega de los últimos tres fondos en las ciudades de Las Parejas y Armstrong.

Distribución de recursos en Las Parejas y Armstrong

En Las Parejas, la Escuela n° 6017 Fragata Libertad recibió un aporte de $17.356.538. Asimismo, el Jardín de infantes n° 123 Edgardo Blas Longo obtuvo $13.905.681 para el acondicionamiento de salas y sanitarios. Por su parte, en Armstrong, el Jardín de infantes n° 84 El aromo percibió $24.760.000, dinero que se utilizará para la refacción integral del baño de niñas.

Al respecto, el senador Verdecchia destacó que “mejorar el acceso a la educación también implica invertir en infraestructura escolar”. Además, agradeció el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro para garantizar que estos fondos se conviertan en mejores espacios de aprendizaje para todo el departamento.

