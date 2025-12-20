Verdecchia anunció inversión histórica en escuelas del departamento Belgrano

Las Rosas DigitalOpinión12 de diciembre de 2025
Mercado de Granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Mirando los precios ante las novedades de esta semana (baja de retenciones), para avanzar en las decisiones comerciales
Las Rosas DigitalProvinciales11 de diciembre de 2025
Encabezado por Michlig y Verdecchia, el acto destacó el compromiso social del titular de Renacer Regional FM. D’Abarno reivindicó el valor de comunicar en las pequeñas comunidades y dar voz a los protagonistas locales.
Las Rosas DigitalCultura12 de diciembre de 2025
por Isidoros Karderinis, desde Atenas - Nacido en Quíos en 1925, Mikis Theodorakis es la figura más importante de la cultura y música griega moderna. Su vasta obra y prestigio internacional así lo consagran.
Las Rosas DigitalTemas de interés14 de diciembre de 2025
Ante la indiferencia nacional que mantenía aislada a la Mesopotamia, Uranga y Sylvestre Begnis encontraron un vacío legal para avanzar solos. Crónica de una obra monumental que nació del hartazgo político y se transformó en un hito de la ingeniería mundial.