Aumenta la vigilancia en el departamento Belgrano para prevenir picadas ilegales

Apuñalamiento en Las Rosas: un hombre fue trasladado de urgencia a Rosario
Un violento incidente ocurrió en la ciudad de Las Rosas este martes por la tarde, en la calle Roque Sáenz Peña al 500.
El Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional IV intensificó los operativos y controles preventivos en el departamento Belgrano para combatir las picadas clandestinas de motocicletas. La medida busca prevenir accidentes y reducir las molestias a los vecinos, una problemática que se ha notado con mayor frecuencia en la región.
El Comando Radioeléctrico, en conjunto con otras dependencias policiales, entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, ha desplegado personal en puntos estratégicos, especialmente durante las noches y los fines de semana, que son los momentos de mayor afluencia para este tipo de carreras ilegales.
Se están realizando tareas de identificación de vehículos y personas, y se aplican las multas correspondientes a quienes incumplen la normativa. El jefe del CRE destacó la importancia de la prevención y el trabajo conjunto para erradicar estas prácticas peligrosas. La policía también hizo un llamado a la comunidad para que colabore denunciando estos hechos a la línea de emergencias.
Gendarmería Nacional secuestró un paquete con droga dentro de una aeronave Cessna 210 que realizó un aterrizaje de emergencia en Santa Fe. El hecho se vincula a una causa narco.
Un intento de robo frustrado movilizó al Comando Radioeléctrico, dejando daños en la infraestructura de la entidad.
Un joven con pedido de captura por robo en Cañada de Gómez fue identificado por el Comando Radioeléctrico en la terminal parejense, pero usó el tumulto del evento deportivo para evadirse.
Detenido el martes, permanecerá 120 días en prisión preventiva tras intentar ingresar a una vivienda en Barrio Alborada de la ciudad vecina, el pasado domingo.
El sospechoso fue identificado en Cañada de Gómez y está vinculado al intento de sustracción de un estéreo denunciado el lunes en calle Ocampo. Tambien a la tentativa de robo en una casa de barrio Alborada en Las Parejas.
Meyer anunció inversión inmobiliaria clave para el Complejo Ambiental, avances en infraestructura, luminarias y expansión del pavimento, y el compromiso con gestión eficiente de residuos en la ciudad.
El viento que acompañó la tormenta de este domingo por la madrugada provocó problemas en una vivienda de esa ciudad.
Con todos los partidos de Octavos ya jugados disputarán los Cuartos: Almafuerte, W. Kemmis, Sportivo, Sport, Montes de Oca, ADEO, Campaña y Carcaraná.
Tormenta intensa desde las 23:00. Ráfagas máximas a medianoche desde el Sur, bajando y rotando al Suroeste