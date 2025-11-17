Aumenta la vigilancia en el departamento Belgrano para prevenir picadas ilegales



Intensifican operativos contra carreras clandestinas

El Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional IV intensificó los operativos y controles preventivos en el departamento Belgrano para combatir las picadas clandestinas de motocicletas. La medida busca prevenir accidentes y reducir las molestias a los vecinos, una problemática que se ha notado con mayor frecuencia en la región.

El Comando Radioeléctrico, en conjunto con otras dependencias policiales, entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, ha desplegado personal en puntos estratégicos, especialmente durante las noches y los fines de semana, que son los momentos de mayor afluencia para este tipo de carreras ilegales.

Identificación de vehículos y personas

Se están realizando tareas de identificación de vehículos y personas, y se aplican las multas correspondientes a quienes incumplen la normativa. El jefe del CRE destacó la importancia de la prevención y el trabajo conjunto para erradicar estas prácticas peligrosas. La policía también hizo un llamado a la comunidad para que colabore denunciando estos hechos a la línea de emergencias.