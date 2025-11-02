Operativo policial en Ruta 28S para desarticular picadas

Prisión preventiva para el hombre que ingresó a una casa con fines de robo en Las Parejas
Detenido el martes, permanecerá 120 días en prisión preventiva tras intentar ingresar a una vivienda en Barrio Alborada de la ciudad vecina, el pasado domingo.
El despliegue de las fuerzas busca desorganizar grupos de motociclistas y prevenir accidentes causados por carreras ilegales.Policiales02 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
La acción policial fue puesto en marcha este domingo por la tarde, alrededor de las 15:00, con el objetivo principal de impedir la reunión de grupos que realizan picadas ilegales. La intervención se focalizó en la Ruta 28S, específicamente en el kilómetro 4.
El control preventivo está a cargo de un móvil del CRE de Las Rosas y Las Parejas, junto a personal de Comisarías Primera, Segunda y Cuarta, además del Jefe de Zona 1. Las autoridades remarcaron que estas acciones buscan prevenir accidentes y proteger a la comunidad, dado el riesgo de las carreras clandestinas.
Como resultado se secuestraron tres motocicletas sin documentación y se traslado a dos masculinos a los fines de averiguar su identidad y verificar si pesaba algún pedido sobre los mismos.
El sospechoso fue identificado en Cañada de Gómez y está vinculado al intento de sustracción de un estéreo denunciado el lunes en calle Ocampo. Tambien a la tentativa de robo en una casa de barrio Alborada en Las Parejas.
Un vecino alertó a la comunidad y a la policía, evitando que delincuentes sustrajeran un vehículo en la madrugada. El exfutbolista Román Sacchi expuso el hecho en redes
Vecino de Las Parejas relata en Facebook el intento de robo a la casa de su madre precisamente en el Día de la Madre, y cuestiona la pasividad ante los hechos delictivos.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.
El acusado, de 41 años, fue imputado por abusar de su sobrina. Tras la detención en una zona rural, fue alojado en la Alcaidía Departamental de Las Rosas.
Un ex empleado de seguridad fue arrestado tras una denuncia por un hecho ocurrido hace once años en la ciudad cabecera del departamento Iriondo.
El caso de seis mujeres en San Jerónimo Sud que sufrieron la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial y piden legislar contra el abuso digital. Habla una de ellas.
La Municipalidad de Las Rosas informó sobre la actividad semanal en obras públicas que se desarrollan actualmente en la ciudad, abarcando infraestructura vial y educativa. Proyectos en marcha en escuelas y calles.
Las chicas del Kemmis triunfaron 3 a 0 con goles de Amado, Legarda y Sabadini. El equipo, con gran presencia de juveniles locales, enfrentará a Villa Eloísa en un duelo decisivo.
Alcanzando el 87% de las dosis compradas se amplia la población objetivo para incluir a adolescentes y a quienes padecieron la enfermedad.