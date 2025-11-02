Operativo policial en Ruta 28S para desarticular picadas

La acción policial fue puesto en marcha este domingo por la tarde, alrededor de las 15:00, con el objetivo principal de impedir la reunión de grupos que realizan picadas ilegales. La intervención se focalizó en la Ruta 28S, específicamente en el kilómetro 4.

El control preventivo está a cargo de un móvil del CRE de Las Rosas y Las Parejas, junto a personal de Comisarías Primera, Segunda y Cuarta, además del Jefe de Zona 1. Las autoridades remarcaron que estas acciones buscan prevenir accidentes y proteger a la comunidad, dado el riesgo de las carreras clandestinas.