Cañada de Gómez: detienen a hombre por intento de robo. Sería la misma persona que ingresó a una vivienda en Las Parejas

El sospechoso fue identificado en Cañada de Gómez y está vinculado al intento de sustracción de un estéreo denunciado el lunes en calle Ocampo. Tambien a la tentativa de robo en una casa de barrio Alborada en Las Parejas.

(Imagen ilustrativa generada con IA)

Personal policial de Cañada de Gómez procedió a la identificación y posterior detención de un hombre mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Las Parejas, que estaría involucrado en un hecho ilícito ocurrido el pasado lunes en calle Ocampo al 2000 de la misma ciudad. La detención se concretó el martes 21, mientras los agentes realizaban recorridas preventivas en la zona de avenida Santa Fe y San Juan.

El individuo es el principal sospechoso de un intento de robo reportado el lunes 20 de octubre de 2025, donde se intentó sustraer un estéreo de un automóvil estacionado. Este hecho se relaciona con las crecientes modalidades delictivas que afectan a la región, incluyendo el uso de inhibidores de señal para impedir el cierre de vehículos.

El proceso judicial y la actuación fiscal

Tras la identificación del sujeto, los agentes policiales consultaron a la Fiscalía interviniente. La autoridad judicial dispuso inicialmente el traslado del sospechoso a la sede policial y, posteriormente, ordenó su detención. El hombre quedó alojado en la dependencia policial de Cañada de Gómez a disposición de la Justicia, que determinará su situación procesal.

Ola de inseguridad

Días previos, un vecino de Las Parejas había utilizado Facebook bajo el lema "¡Así no va más!" para denunciar públicamente el asalto fallido a la casa de su madre, ocurrido el domingo 19. Fernando Banegas expresó indignación ante la creciente ola de delitos que, según él, parece "tomarse con naturalidad", e instó a las autoridades y la comunidad a debatir sobre la problemática de la seguridad. Esta detención busca enviar un mensaje de respuesta ante las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos.

banegas robo "¡Así no va más!" Denuncian inseguridad tras intento de robo en Las Parejas

