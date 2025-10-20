"¡Así no va más!" Denuncian inseguridad tras intento de robo en Las Parejas

Denuncia por intento de abuso en Las Rosas
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.
Vecino de Las Parejas relata en Facebook el intento de robo a la casa de su madre precisamente en el Día de la Madre, y cuestiona la pasividad ante los hechos delictivos.
Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a la ciudad de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, cuando se registró un intento de robo a plena luz del día. El suceso ocurrió el pasado domingo 19 de octubre, Día de la Madre en Argentina, alrededor de las 13 horas. Fernando Banegas utilizó la red social Facebook para expresar su indignación y preocupación por la creciente ola de delitos que, según él, parece "tomarse con naturalidad".
El hecho tuvo lugar en el domicilio de su madre, lo que generó en su hijo "impotencia y la vulnerabilidad" ante la situación. Banegas no solo denunció el hecho, sino que también vinculó la problemática con el consumo de drogas en jóvenes. “Solo basto recorrer cuatro manzanas y observar el consumo y el estado en que se encuentran nuestros jóvenes a la luz del día, después de tener a la luna como testigo de la masacre (por la droga) que invade las calles”, afirmó en su publicación.
Según su relato, tras el incidente, recorriendo su "querido Barrio Alborada" y hablando con "viejos vecinos", se logró identificar a la persona que ingresó a la casa de su madre. Posteriormente, Fernando acompañó a las autoridades hasta el lugar donde se encontraba el sospechoso, quien "ya esta en manos de la Policía (denuncia y todos los pasos que haya que hacer)".
A pesar de la detención, el creador del posteo insistió en la gravedad del panorama en la ciudad. "Insisto es muy triste y degradante lo que va sucediendo en Las Parejas y muy fácil de visibilizar, sin una venda en los ojos", manifestó.
En su publicación, expresó fuertes críticas a la respuesta de los funcionarios locales ante la inseguridad. "Las autoridades locales...en sus 'estados bipolares' putearan, denunciaran, llamaran a conferencia de prensa y 'harán que hacen' ante una situación que ya tiene un diagnóstico irreversible", sentenció. También aseguró que "El pasa de todo y no pasa nada es un buen slogan para estos tiempos en donde las plazas, los barrios y las calles están tomadas por la Droga".
Como propuesta, Banegas instó a los gobernantes a convocar al Consejo de Seguridad local para generar una jornada de reflexión comunitaria. Invitó a participar a diversas instituciones y actores sociales, como el Intendente, Concejales, Policía, Fiscalía, Sacerdotes y Clubes, para debatir sobre dos ejes centrales: "¿Qué te pasó Las Parejas?" y "¿Dónde iremos a parar como comunidad?".
El autor del posteo concluyó su mensaje confirmando que su madre se encuentra bien, aunque "muy asustada y reforzando su medicación (justo en su Día)".
