Prófugo escapó de la policía en Las Parejas y se perdió entre la maratón

Operativo policial en Ruta 28S para desarticular picadas
Un joven con pedido de captura por robo en Cañada de Gómez fue identificado por el Comando Radioeléctrico en la terminal parejense, pero usó el tumulto del evento deportivo para evadirse.Policiales04 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
Este sábado, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba en la terminal de ómnibus de Las Parejas advirtió la presencia de un joven al que reconocieron por tener un pedido de captura vigente por un hecho de robo ocurrido en Cañada de Gómez.
Al intentar identificarlo, el sospechoso oriundo de Cañada de Gómez emprendió una rápida fuga. La persecución se extendió por varias cuadras, pero se vio interrumpida por el desarrollo de una maratón en la zona céntrica. El sujeto aprovechó el tumulto y el corte de calles para perderse entre el sector de viviendas. En su carrera, el joven arrojó una mochila con pertenencias, la cual fue secuestrada por la policía. Según fuentes policiales, esta persona habría robado una moto en Armstrong recientemente, que luego fue descartada. El Comando Radioeléctrico continúa con la investigación para dar con el paradero del individuo.
Fuente: Contacto FM 100.9
