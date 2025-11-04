Prófugo escapó de la policía en Las Parejas y se perdió entre la maratón

Este sábado, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba en la terminal de ómnibus de Las Parejas advirtió la presencia de un joven al que reconocieron por tener un pedido de captura vigente por un hecho de robo ocurrido en Cañada de Gómez.

La huida en medio del evento deportivo

Al intentar identificarlo, el sospechoso oriundo de Cañada de Gómez emprendió una rápida fuga. La persecución se extendió por varias cuadras, pero se vio interrumpida por el desarrollo de una maratón en la zona céntrica. El sujeto aprovechó el tumulto y el corte de calles para perderse entre el sector de viviendas. En su carrera, el joven arrojó una mochila con pertenencias, la cual fue secuestrada por la policía. Según fuentes policiales, esta persona habría robado una moto en Armstrong recientemente, que luego fue descartada. El Comando Radioeléctrico continúa con la investigación para dar con el paradero del individuo.

Fuente: Contacto FM 100.9