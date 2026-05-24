Liga Cañadense: La decisión del Tribunal de Penas definirá si Williams Kemmis es primero

 La última fecha estuvo marcada por triunfos clave y el partido entre Almafuerte y el Kemmis, suspendido por incidentes. Como se jugarían los octavos, cuartos y semifinales del torneo (cuadro ilustrativo Idea original de Línea de Cuatro).
Deportes24 de mayo de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

La etapa regular de la Liga Cañadense de Futbol llegó a su fin y la Zona Oeste definió a sus clasificados para la próxima instancia del torneo, en una jornada que combinó triunfos determinantes con episodios de violencia que ahora están en manos del Tribunal de Penas. Sportivo y Williams Kemmis disputan por el pase directo a cuartos de final, mientras que el resto de los equipos ya conoce su destino en los inminentes octavos de final.

Resultados de la Zona Oeste

La última fecha dejó a Sportivo en lo más alto tras una sólida victoria como visitante, mientras que el empate sin goles entre Argentino y Montes de Oca selló el pase de ambos a la siguiente ronda. Sin embargo, la nota negra de la jornada ocurrió en la cancha de Almafuerte.

Resultados: 
Unión de Tortugas 0 vs. Sportivo 2
Almafuerte 1 vs. W. Kemmis 2 (Suspendido)*
Argentino 0 - Montes de Oca 0
Libre: Belgrano

*Aclaración sobre el partido suspendido: El encuentro entre Almafuerte y Williams Kemmis fue interrumpido a los 40 minutos del segundo tiempo cuando la visita ganaba 2 a 1. La decisión se tomó por agresiones del público local hacia el juez de línea José Pedernera, y la resolución final de los puntos quedó a cargo del Tribunal de Penas.

Tabla de Posiciones Final: Zona Oeste

La tabla de posiciones marca el avance de cinco equipos hacia los playoffs. Quien asegure el primer lugar (Sportivo o Williams Kemmis, según el fallo disciplinario) pasará directamente a Cuartos de Final.

EquipoPuntosDiferencia de GolEstado
Sportivo24+13Clasificado (A confirmar fase)
Williams Kemmis22+6Clasificado (Fallo pendiente)
Montes de Oca20+5Clasificado a Octavos
Argentino19+4Clasificado a Octavos
Almafuerte16+4Clasificado a Octavos (Fallo pendiente)
Belgrano5-Eliminado
Unión de Tortugas4-Eliminado

El camino a la gran final: Así se jugarán los Playoffs

Con la fase de grupos finalizada en todas las zonas (Este, Centro y Oeste), la organización confirmó el esquema para la etapa eliminatoria. Las rondas previas a la final se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla general.

Octavos de Final

  • Partido 1: El Porvenir vs. Correa

  • Partido 2: Adeo vs. Almafuerte

  • Partido 3: Sportivo o Williams Kemmis (2° de la Zona Oeste) vs. Unión VE

  • Partido 4: Cosmopolita vs. Argentino

  • Partido 5: Defensores vs. Carcarañá

  • Partido 6: Campaña vs. Montes de Oca

Cuartos de Final

  • Partido 7: Sport vs. Ganador Partido 6

  • Partido 8: Williams Kemmis o Sportivo (1° de la Zona Oeste) vs. Ganador Partido 5

  • Partido 9: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 4

  • Partido 10: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 3

Semifinales

  • Partido 11: Ganador Partido 7 vs. Ganador Partido 10

  • Partido 12: Ganador Partido 8 vs. Ganador Partido 9

Final
La instancia definitiva por el título de campeón se disputará con formato de ida y vuelta. La localía para ambos encuentros se definirá mediante un sorteo oficial.

DE CONFIRMARSE EL RESULTADO ALMAFUERTE-KEMMIS EL CUADRO QUEDARÍA ASÍ

octavos 2
Idea original "Línea de Cuatro"

#ZonaOeste #Playoffs #FutbolRegional #WilliamsKemmis #Sportivo

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias