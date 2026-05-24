Liga Cañadense: La decisión del Tribunal de Penas definirá si Williams Kemmis es primero
La etapa regular de la Liga Cañadense de Futbol llegó a su fin y la Zona Oeste definió a sus clasificados para la próxima instancia del torneo, en una jornada que combinó triunfos determinantes con episodios de violencia que ahora están en manos del Tribunal de Penas. Sportivo y Williams Kemmis disputan por el pase directo a cuartos de final, mientras que el resto de los equipos ya conoce su destino en los inminentes octavos de final.
Resultados de la Zona Oeste
La última fecha dejó a Sportivo en lo más alto tras una sólida victoria como visitante, mientras que el empate sin goles entre Argentino y Montes de Oca selló el pase de ambos a la siguiente ronda. Sin embargo, la nota negra de la jornada ocurrió en la cancha de Almafuerte.
Resultados:
Unión de Tortugas 0 vs. Sportivo 2
Almafuerte 1 vs. W. Kemmis 2 (Suspendido)*
Argentino 0 - Montes de Oca 0
Libre: Belgrano
*Aclaración sobre el partido suspendido: El encuentro entre Almafuerte y Williams Kemmis fue interrumpido a los 40 minutos del segundo tiempo cuando la visita ganaba 2 a 1. La decisión se tomó por agresiones del público local hacia el juez de línea José Pedernera, y la resolución final de los puntos quedó a cargo del Tribunal de Penas.
Tabla de Posiciones Final: Zona Oeste
La tabla de posiciones marca el avance de cinco equipos hacia los playoffs. Quien asegure el primer lugar (Sportivo o Williams Kemmis, según el fallo disciplinario) pasará directamente a Cuartos de Final.
El camino a la gran final: Así se jugarán los Playoffs
Con la fase de grupos finalizada en todas las zonas (Este, Centro y Oeste), la organización confirmó el esquema para la etapa eliminatoria. Las rondas previas a la final se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla general.
Octavos de Final
Partido 1: El Porvenir vs. Correa
Partido 2: Adeo vs. Almafuerte
Partido 3: Sportivo o Williams Kemmis (2° de la Zona Oeste) vs. Unión VE
Partido 4: Cosmopolita vs. Argentino
Partido 5: Defensores vs. Carcarañá
Partido 6: Campaña vs. Montes de Oca
Cuartos de Final
Partido 7: Sport vs. Ganador Partido 6
Partido 8: Williams Kemmis o Sportivo (1° de la Zona Oeste) vs. Ganador Partido 5
Partido 9: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 4
Partido 10: Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 3
Semifinales
Partido 11: Ganador Partido 7 vs. Ganador Partido 10
Partido 12: Ganador Partido 8 vs. Ganador Partido 9
Final
La instancia definitiva por el título de campeón se disputará con formato de ida y vuelta. La localía para ambos encuentros se definirá mediante un sorteo oficial.
DE CONFIRMARSE EL RESULTADO ALMAFUERTE-KEMMIS EL CUADRO QUEDARÍA ASÍ
Idea original "Línea de Cuatro"
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