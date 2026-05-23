En la mañana de hoy, el intendente de la ciudad de Las Rosas, Javier Meyer, realizó un balance sobre los múltiples frentes de obras públicas que actualmente se observan en la zona urbana. Durante la entrevista, repasó los trabajos de pavimentación, el saneamiento hídrico, la ampliación de servicios de red y el nuevo esquema estratégico de tránsito, para luego culminar su alocución con un fortísimo pronunciamiento político contra el sistema dirigencial santafesino.

Avances concretos en la pavimentación urbana

En materia de infraestructura vial, el municipio concretó recientemente la finalización del pavimento en la calle Pueyrredón, ubicada en la cortada del barrio Los Lapachos. Esta intervención marca el cierre definitivo de un importante proyecto de seis cuadras que también abarcó a las arterias Juan José Paso e Independencia. Actualmente, los equipos están abocados a los detalles finales, restando la ejecución de cordones y la bocacalle en Juan José Paso y Avellaneda. Las autoridades estiman que el sector estará plenamente transitable en unos veinte días.

Saneamiento cloacal y defensa del empleado municipal

Por otro lado, la planta de tratamiento de aguas cloacales experimenta una modernización. Con una inversión cercana a los 50 millones de pesos provenientes de recursos municipales, se amplió la línea de piletones, se construyeron nuevas cámaras de retención de sólidos y se completó el cerco perimetral. En este marco, el intendente defendió enérgicamente al personal abocado a la red de agua potable ante las críticas por los cortes de servicio. Además, apuntó contra la ineficiencia y burocracia del Enress, ente que demoró seis meses en autorizar una actualización de tarifas indispensable frente a los altos costos operativos.

Expansión de la red de gas y desafíos en el reciclaje

En cuanto a los servicios esenciales, la red de gas natural avanza de forma ininterrumpida, sujeta a los tiempos de aprobación de Litoral Gas. Simultáneamente, la gestión refuerza su campaña de concientización sobre el reciclaje domiciliario. Aunque el municipio logró acopiar recientemente 16 toneladas de materiales recuperados, Meyer advirtió sobre las serias dificultades para su comercialización, debido a que las altas tarifas de luz están asfixiando financieramente a las empresas dedicadas a la industria del reciclado.

Reordenamiento estratégico del tránsito e iluminación pública

Un pilar fundamental de la planificación actual es la reestructuración del tránsito vehicular, buscando garantizar una movilidad urbana más segura y ordenada. Para lograr este objetivo, las autoridades han implementado modificaciones drásticas, como la restricción del estacionamiento en la calle Guillermo Benítez y el cambio de sentido de circulación en la calle Constitución, donde hoy se permite aparcar en una sola mano para evitar embotellamientos. Como corolario de esta reorganización, próximamente se habilitará un nuevo sistema de semaforización en la neurálgica intersección de Boulevard Kemmis y Constitución. Estas medidas se complementan con un plan de modernización de luminarias: se aprobaron luces para Ciudad de Coronda y ya se finalizan los trabajos en calle Moreno del 200 al 600.

Duras críticas al uso político de los recursos provinciales

El tramo más resonante y extenso de la jornada estuvo marcado por fuertes definiciones políticas. Impulsando su nuevo partido provincial "Por Vos" —para el cual necesita reunir 12.000 afiliados—, Meyer lanzó acusaciones contra legisladores, senadores y diputados, a quienes responsabilizó de utilizar el dinero público de manera discrecional. El intendente denunció que los fondos del Estado que deberían destinarse a fortalecer la seguridad o mejorar los salarios de jubilados y personal de salud, terminan desviándose para financiar campañas políticas, repartir recursos y pagar sueldos a "ñoquis" de estructuras paralelas.

Como ejemplo de esta mala praxis institucional, criticó que la entrega de una ambulancia o de un simple ecógrafo a un hospital se utilice como acto proselitista, en lugar de ser una política corriente. "Nos han tomado el estado en sus manos, lo están manejando como quieren y es peligrosísimo", sentenció el mandatario. Contrastando esta realidad, aseguró que la municipalidad de Las Rosas es un ejemplo de transparencia que vuelca la recaudación en obras y maquinaria, garantizando el pago de aguinaldos. Finalmente, instó a los ciudadanos a no ser rehenes del sistema, definiendo a la dirigencia tradicional como "creadores de miseria y corrupción" que solo especulan con ganar la próxima elección.

Fuente: Renacer Regional FM (Periodista: Ariel Escobedo)

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