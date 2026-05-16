

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, realizó un balance integral de su gestión, marcando un fuerte énfasis en la proyección regional de su espacio político y contrastando los resultados de su administración con los modelos tradicionales. Según el mandatario, el ordenamiento financiero y la ejecución constante de obra pública despertaron el interés de dirigentes de otras localidades que buscan replicar el esquema local.

Meyer aseguró que el partido vecinalista "Por Vos" se encuentra en plena fase de expansión territorial. Detalló que cada vez son más los vecinos y referentes de la región que se acercan para afiliarse y colaborar. "El mayor trabajo que tenemos que hacer es volver a entender que la normalidad es esto", sostuvo el intendente, refiriéndose a contar con un Estado eficiente, con reservas económicas y capacidad de respuesta. En esa línea, remarcó que "la anormalidad es lo que se vivía antes", apuntando contra gestiones políticas que derivan en administraciones deficitarias y sobrecargadas.

Gestión local: maquinaria y obra pública

El respaldo a esta proyección política, según Meyer, radica en los hechos concretos de su gestión. La municipalidad concretó recientemente el cierre de compra de maquinaria de capitalización vital para la ciudad: dos tractores Case de 75 HP y un vehículo utilitario Renault Kangoo 0KM, destinados a reforzar las tareas de arrastre y el área de cloacas y aguas, respectivamente.

Esta renovación vehicular se complementa con la fase final de proyectos de pavimentación urbana. Las obras se concentran en las calles Juan José Paso, Victoria y en la cortada de Barrio Los Lapachos, consolidando la infraestructura vial del distrito.

Salud pública y ordenamiento ambiental

En el ámbito sanitario, el intendente destacó la reciente visita de la ministra de Salud de la provincia, quien hizo entrega de un nuevo ecógrafo para la ciudad. Además, adelantó que se ejecutarán reformas estructurales postergadas en el efector de salud local a través de un plan director provincial.

Finalmente, Meyer abordó las políticas de control animal, confirmando el traslado del refugio canino al nuevo Complejo Ambiental municipal. Este movimiento forma parte de un programa integral que, mediante campañas de castración y adopción, logró reducir drásticamente la población del refugio, pasando de más de 70 animales a menos de 30, consolidando así el saneamiento urbano y el bienestar animal en la ciudad.

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