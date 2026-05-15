El SAMCo de Las Rosas sumó un ecógrafo. Anunciaron obras

La ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio fue recibida por el intendente Javier Meyer y se oficializó la entrega del equipo médico. Además, confirmaron proyectos de infraestructura para el hospital local.
Locales15 de mayo de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital


En un encuentro enfocado en la salud pública local, el intendente Javier Meyer recibió a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, quien hizo entrega de un nuevo ecógrafo destinado al Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo). Del encuentro también participaron las principales autoridades sanitarias de la institución.

La incorporación de este equipamiento médico tiene como objetivo principal optimizar el área de diagnóstico por imágenes del hospital. De esta manera, el efector de salud busca incrementar su capacidad de respuesta y elevar la calidad de la atención médica brindada a los vecinos del municipio y la región.

eocgrafo

Proyección de nuevas obras

Más allá de la entrega de la aparatología, la visita de los funcionarios sirvió como marco para anticipar la ejecución de próximas obras destinadas a la modernización de las instalaciones del SAMCo, apuntando a consolidar una red de salud pública capaz de absorber la demanda creciente de los pacientes de Las Rosas.

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