Renzo Bustamante se impuso en la final del TZ 1600 en San Jorge



Este fin de semana, el rosense Renzo Bustamante obtuvo la victoria en la final de la categoría TZ 1600, cuya segunda fecha se disputó en el autódromo de San Jorge. El piloto mantuvo un rendimiento regular a lo largo de ambas jornadas, logrando imponerse con una amplia ventaja en la carrera principal.

Desarrollo de la competencia

La actividad oficial comenzó el día sábado. Durante la etapa de entrenamientos, Bustamante registró el segundo mejor tiempo de la categoría. Posteriormente, en las pruebas de clasificación disputadas por la tarde, repitió la misma posición en la grilla.

En la jornada del domingo, la competencia se definió a partir de una única serie. Bustamante largó desde el segundo lugar, pero logró superar a su rival para finalizar en la primera posición. Este resultado le otorgó el primer puesto de partida para la gran final.

En la instancia decisiva, Renzo mantuvo el liderazgo desde el inicio hasta la caída de la bandera a cuadros, estableciendo una considerable distancia de tiempo respecto al segundo competidor.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)